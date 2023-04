Zalatnay Cini beismerte, miért vették el tőle a jogosítványát

Még 2022-ben egy közúti ellenőrzés során intették le a rendőrök az énekesnőt Budapesten. Az egyenruhások nem tettek kivételt és a zéró tolerancia elvét követve arra kérték Zalatnay Cinit, hogy fújjon bele a műszerbe – idézte fel az esetet a Borsonline.

Az ellenőrzésből kiderült, hogy

az énekesnő alkoholt fogyasztott, mielőtt autóba ült, így a rendőrök azonnal elvették a jogosítványát és eljárást indítottak ellene.

„Nos, ha anno nem is írtam ki a közösségi oldalaimra, most beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként be is vonták a jogosítványomat” – mondta Zalatnay Cini, majd hozzátette, hogy eszébe sem jutott, hogy kibúvót keressen.

Az énekesnő elmesélte, hogy az eljárás alatt végig kedvesen bánt vele a rendőr. Véleménye szerint mindig az egyenes út a legrövidebb.

Az eredeti cikk a Borsonline oldalán olvasható.

Borítókép: Zalatnay Sarolta (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)