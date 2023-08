Elektromos impulzusokkal a krónikus fájdalom ellen

A krónikus fájdalom szindróma legalább három hónapja fennálló fájdalmat jelent. Az akut fájdalomtól abban különbözik, hogy míg előbbinek fontos fiziológiai funkciója van (jelzi, ha valami baj van, mert például beleléptünk egy tüskébe, leforráztuk magunkat, vagy éppen akut betegség jelentkezik, amire a fájdalom tünetként hívja fel a figyelmet), a krónikus fájdalom szindróma esetében a fájdalom már nem figyelmeztet semmi újra, hiszen az emberek tudják, hogy mi a problémájuk. Ebben az értelemben felesleges szenvedésről van szó, amit nem feltétlenül kell elviselni.

Európában százmillió ember életét keseríti meg nap mint nap a krónikus fájdalom. A kezelésnél a legfontosabb a kiváltó ok megszüntetése. Amennyiben ez nem lehetséges, tüneti kezelés jöhet szóba. A gyógyszeres terápia azonban nem mindig megoldás, mivel egyes fájdalomcsillapítók idővel elveszítik hatékonyságukat, illetve függőséget okozhatnak. A The New England Journal of Medicine-ben megjelent közlemény azt üzeni, hogy a scrambler terápia az érintettek számára megoldást jelenthet.

A módszert Giuseppe Marineo, a római Tor Vergata Egyetem professzora fejlesztette ki és szabadalmaztatta. Az eljárás hasonló a transzkután elektromos idegstimulációhoz (TENS) – magyarázták a kezelést bemutató tanulmányukban a Johns Hopkins Egyetem kutatói. Az új megoldás alapeleme, hogy elektródákat helyeznek a bőrre, majd alacsony frekvenciájú elektromos jelekkel stimulálják azokat.