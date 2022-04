Bebizonyosodott, hogy a férfiak és a nők eltérően érzik a fájdalmat

És bár nem világos, hogy ez miért van így, de bizonyított, hogy a női test idegsűrűsége nagyobb, illetve a női hormonok ingadozása is felerősítheti a szervezet fájdalomérzékelését. Dr. Annemarie Dedek és munkatársai most azonban egyedülálló utat jártak be: patkányok és emberek női és hím gerincvelői szöveteinek idegreceptorait tanulmányozták, amit elhunyt betegek családtagjai adományozták kutatási célokra – írja az Origo.