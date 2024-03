Idős bácsit bántalmazott egy tini, a társai csak röhögtek + videó

Óriási feláborodást okozott a közösségi médiában, hogy egy tizenéves fiú bántalmazott egy idős bácsit az erdélyi Érmihályfalván. A támadást ráadásul valaki videóra is vette, amelyből jól hallatszik, hogy az egészen remekül szórakoznak – számolt be róla a Maszol. A felvétel alapján az idős, járni és beszélni is alig tudó bácsi semmit nem tett a fiatalok ellen.

Az egyikük mégis többször – sőt a videók tanúsága szerint két külön helyszínen – lendületből fellökte, olyan erővel, hogy áldozatuk nagyot esve terült el a földön.

A videókon az is látszik, hogy egy alkalommal ráadásul orvul, hátulról lopózott mögé, máskor a sapkáját verte le. Közben hallatszik, hogy a videó készítője jól szórakozik.

Gyorsan kiderült, hogy az elkövető egy alig 13 esztendős fiú, aki ifi focista, és már korábban is akadtak vele problémák. A Maszol elérte a fiú szüleit.

– Ekkora szégyent nem is tudtunk elképzelni, az anyja is alig mer kimozdulni, mert egyből letámadják, hogy mi történt és hogy miért történhetett ez meg. Pedig elképzelhetik, hogy mi nem erre tanítottuk, senki sem arra tanítja a gyerekét, hogy ilyet tegyen

– magyarázta az apa.

Elmondása szerint a videókon ez nem látszik, de fiát társai fenyegették és zsarolták meg, hogy bántalmazza az idős bácsit. Azt mondta, a gyerek mélységesen megbánta, amit tett, és már a rendőrségen is voltak, hogy vállalják a következményeket. Ugyanakkor azt is elpanaszolta, hogy rendkívüli gyűlöletcunami zúdult rájuk, halálos fenyegetéseket is kaptak.

A közösségi médiában közzétett kommenteket olvasgatva valóban nem bánnak kesztyűs kézzel a tettessel. „Na, ennek a gyereknek egy akkora verés kellene, hogy sose felejtse el, és természetesen be a gyermekotthonba vele, a szülőket meg nem is mondom inkább” – írta például az egyik felhasználó. Mások viszont megértőbben arra emlékeztettek, mégiscsak egy gyermekről van szó, a szidalmazással nem segítenek rajta.

A hozzászólók elpanaszolták, hogy a fiú az iskolában is hasonlóan „problémás”, a tanárokkal és diáktársaival is. A Maszolnak pedig nyilatkozott a labdarúgóklub, ahol játszott, ők is azt tapasztalták, hogy folyamatos volt a feszültség közte és csapattársai között.