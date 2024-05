Tízmillió forintot fizettek egyetlen madártollért + videó

Több mint 46 ezer új-zélandi dollárt, azaz nagyjából tízmillió forintnak megfelelő összeget fizettek egy árverésen a huia madár egyetlen tolláért – számolt be róla a BBC. A brit közszolgálati csatorna emlékeztetett rá, hogy

az állat mára teljesen kihalt, utolsó megerősített észlelése 1907-ben történt.

A huia apró énekesmadár, a maorik szent állata volt, tollait törzsfőnökök fejdíszként viselték, illetve kereskedtek vele. A madár már az európaiak érkezése előtt is ritka volt, majd miután a gyűjtők és divattervezők célkeresztjébe került, tömegesen vadászni kezdtek rá, így csakhamar kihalt.

A Webb’s Auction House szerint a toll kivételesen jó állapotban maradt meg, ennek is köszönhető, hogy ilyen magas árat fizettek érte (az összeg egyébként tartalmazza az aukciósház 19,5 százalékos jutalékát is). Az árut UV-sugárzást kiszűrő üveg mögött tárolják, így még sokáig meg is őrizheti remek formáját.

Arról nem közöltek információkat, hogy ki volt a vevő.