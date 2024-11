Mégis találtak egy komoly mellékhatást az Ozempic vizsgálata közben

Erre úgy jöttek rá, hogy a kutatók 21 napig adagolták a hatóanyagot sovány és elhízott egereknek is, amelyeknek nem volt cukor- vagy szívbetegségük. Jött az eredmény is: az elhízottak a testsúlyuknak nagyjából 30 százalékát és a zsírtömegük 65 százalékát veszítették el. Fogytak azonban a sovány egerek is, három hét alatt csaknem 8 százalékkal csökkent a vázizomzatuk. És bár a szívműködésükben vagy a szívfalak vastagságában nem vettek észre különbséget,

csökkent a szív teljes tömege és a szívizomsejtjeik mérete is.

Ezt követően emberi sejteken is elkezdtek kísérletezni, ahol szintén méretcsökkenésre figyeltek fel, de ennek ellenére még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez a szemaglutid miatt következett be.