Fogyás jojóeffektus nélkül? 3 tuti tipp, amivel sikerülhet!

Ha a fogyás után rövid időn belül visszajönnek a leadott kilók, azaz a jojóeffektus áldozata lettél, a Mindmegette három tippe neked is segíthet.

Az állandó súlyingadozás elsődleges oka általában a drasztikus, túlságosan megszorító étrend, ami hosszú távon nem tartható fenn, és aminek az abbahagyását követően, visszatérve a helytelen táplálkozási szokásokhoz, azonnal beindul a jojóeffektus.

Emellett a fokozott stressz, a mozgás és a kellő mennyiségű pihenés hiánya is nehezítő tényező, ha a tartós fogyás a cél. A súlyingadozás miatti frusztráció mentálisan, a testtömegünk állandó változása, valamint a tápanyagok megvonása pedig fizikailag jelent rendkívüli terhelést. Ráadásul utóbbi miatt felborulhat a hormonháztartás, és megnő az esélye például a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy más szívbetegség kialakulásának kockázata. A testi-lelki jóllétünk érdekében, és persze a tartós fogyáshoz is olyan életmódbeli változásokra van szükség, amelyek hosszú távon is működnek. Ehhez adott a Mindmegette három nagyszerű tippet!

Ha a stressz = evés, akkor kerüljük el!

A rohanó hétköznapokban gyakran úgy érezzük, semmire sincs időnk. A szoros határidők, a családi kötelezettségek, a háztartás körüli teendők miatt stresszessé válhatunk, és megesik, hogy egy-egy finom falat nyújtja a napi boldogságot. Ez a fajta stresszevés egészségtelen, és akár komoly falási rohamok is lehetnek belőle. Éppen ezért a probléma gyökerénél kell keresni a megoldást. Az élet minden területén segíthet, ha összeírunk egy listát azokról a tevékenységekről, amik kikapcsolnak és új energiával töltenek fel. Ez lehet a mozgás, de akár az olvasás vagy csak egy néhány perces relaxálás is. Amikor úgy érezzük, hogy úrrá lesz rajtunk a feszültség, az evés/nassolás helyett próbáljunk ezekkel a tevékenységekkel lazítani.

Ne a fogyás legyen a legfontosabb

Persze célként ez lebeghet a szemünk előtt, de ha túlságosan rástresszelünk, az az életmódváltás útjába állhat. Ha minden gondolatunk a kalóriák körül forog, és állandóan a mérleget lessük, nehezebb lesz elérni a kitűzött elképzelésünket. Ugyanis hiába követünk szigorú étrendet, a testsúlyunk akkor is ingadozni fog például a napszak vagy a hidratáltság függvényében. Ezért nem érdemes megrögzötten a mérlegre hagyatkozni, hiszen több kutatás is alátámasztotta, hogy a kalóriák miatti idegeskedés rendkívül káros.

A stressz ugyanis növeli a vércukorszint megemelkedéséért felelős kortizol hormon mennyiségét.

Erre a szervezet inzulinnal válaszol, ám ilyenkor több inzulin termelődik, mint amennyi az egységnyi glükózsejtekbe szállításához szükséges. Emiatt a vércukorszint hirtelen alacsonyra zuhanhat, ami falási rohamokhoz vezethet. Tehát az étkezések körüli és a súlyunk miatt érzett stressz károsabb lehet, mint gondolnánk.

A tanácsokat innen válogatta a Mindmegette, érdemes felkeresni.

