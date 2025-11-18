Így még fájóbb: Európában csak egy válogatott kapott akkora pofont, mint mi

Néma csönd és döbbenet – ez volt tapasztalható a Puskás Arénában vasárnap délután, amikor az ír Troy Parrott harmadszor is Dibusz Dénes kapujába lőtt. A magyar válogatott hiába vezetett az első félidőben kétszer is, végül 3-2-es vereséget szenvedett. Negyven éve várunk az újabb vb-szereplésre, és lgalább 2030-ig sóvárgunk tovább. Pedig amikor a válogatottat a második kalapból kihúzták a selejtezősorozat kezdetén, akkor már-már elvárás volt, hogy a portugálok mögött, de az írek és az örmények előtt zárjon az F csoportban.

Fájdalmas a magyar válogatott veresége Írország ellen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A világranglista hazudik? A magyar válogatott pechje

Ha ránézünk a FIFA világranglistájára, akkor erre volt is esély. Jelenleg, az októberi frissítés után így áll ez a négy nemzet:

Portugália 5. helyezett

Magyarország 37.

Írország 62.

Örményország 104.

Ezen, illetve az írek elleni két meccsen is látszott, hogy a mieink képesek a jobb játékra ellenük, de nem végig. Míg Dublinban Sallai Roland felelőtlen belépője okozta a vesztünket, addig Budapesten a második félidőben sorozatban kihagyott helyzetek, majd a hosszabbításban a védelmi hibák, rossz cserék.

A kiesés pedig még fájóbb, ha rögzítjük a tényt:

Magyarország előtt lévő 36 válogatott közül, mindössze az eltiltott Oroszország és Szerbia nem jutott ki a vb-re, vagy nem játszik pót-, interkontinentális-selejtezőt.

Déli szomszédunk Anglia és Albánia mögött zárt a harmadik helyen a K csoportban. A szerbek Andorrát és Lettországot oda-vissza legyőzték, ugyanakkor az albánok ellen mindössze egy pontot szereztek. A hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereség döntőnek számított – Dragan Sztajkovics szövetségi kapitánynak ez volt az utolsó meccse a kispadon. Ismerősen csenghet nekünk az albán párhuzam a 2022-es vb-selejtező kapcsán. Akkor az albánok Marco Rossi csapatát oda-vissza legyőzték, így a mieink hiába szereztek négy pontot a végül a második és pótselejtezőn kvalifikáló lengyelek ellen, csak a negyedikek lettek a csoportban.

A magyar válogatott padlóra került az írek elleni vb-selejtezős vereség után Fotó: Mirkó István

A legjobb 12 nagyon messze van, de a legjobb 28 is?

Ha csak az európai országokat nézzük, akkor Magyarország a 20. helyen áll. Az új, 48 csapatos világbajnokságon Európa mindössze három új helyet kapott (összesen 16-ot), a 12 csoport győztese egyenes ágon jutott ki, míg a 12 csoportmásodik, illetve négyen a NL-ből kapnak egy második esélyt.

Az nem lehet vita tárgya, hogy a legjobb 12 nemzetben a magyar válogatott nincs benne, az viszont már sokkal inkább fájó, hogy jelen esetben a legjobb 28-ban sincs.

Sokan elfelejtik, hogy Marco Rossi érkezésekor, Georges Leekens menesztése után milyen mélyen volt a csapat. Ha csak a világranglistát vesszük alapul, akkor az olasz érkezésekor az 51. helyen álltunk 2019-ben – míg 2017-ben, egy évvel az Eb-nyolcaddöntő után még a 31. helyen. A Rossi-csapat 2021 őszére stabilizálta a helyét az első 40-ben, míg a 2023 és 2024 közötti 14 meccses veretlen sorozat közben volt olyan is, hogy a 26. volt. A válogatott a tavalyi Európa-bajnokság végére azonban öt helyet már bukott, a 31. lett, majd a 2024 őszi Nemzetek Ligája-szereplés – hat meccsen egy győzelem, két döntetlen és két vereség – után egészen a 41. helyig csúszott vissza.