Kiderült a fekete bors titka, mutatjuk a meglepő felfedezést!

A fekete bors nagy mennyiségben tartalmaz vasat, káliumot, kalciumot, magnéziumot, cinket és krómot is. A fekete bors sok más mellett segít a fogyásban, jót tesz az emésztésnek, serkenti a szervezet méregtelenítését, és a rák megelőzésében is fontos szerepe lehet.

A Mindmegette összegyűjtötte, pontosan milyen jótékony hatásai vannak a fekete borsnak.

Segíti a fogyást

A csípős, erős ételek izzasztó hatással bírnak, így a fekete bors is. A benne található hatóanyagok segítenek feloldani a zsírsejteket és gyorsítják az anyagcserét. A fekete bors jó hatással van az emésztésre is, ugyanis serkenti a gyomorsavképződést, ezáltal enyhítheti a puffadást, a görcsöket és még a székrekedést is. Ehhez legcélszerűbb, ha tea formájában fogyasztjuk.

Méregtelenítő hatása van

A méregtelenítésnek sok formája létezik, ám az egyik legnépszerűbb a szaunázás, amikor a bőrön át, az izzadsággal távoznak a méreganyagok. A bors segíthet fokozni a szervezet tisztulását, méghozzá az izzasztó és vízhajtó hatásának köszönhetően. Az őrölt vagy frissen őrölt borsból szórjunk a már kész ételekre, akár a rántottára vagy a tükörtojásra, ugyanis „frissen” fogyasztva fejti ki leginkább a hatását.

