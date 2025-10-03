feltalálókkvíztranszformátor

Világra szóló magyar találmányok: felismerik, ki állt mögöttük?

Magyarország számos tudóst és feltalálót adott a világnak, akik nélkül ma egészen más lenne a mindennapi élet. A golyóstolltól a transzformátoron át a holográfiáig magyar elmék formálták a technológia történetét. Tegyék próbára tudásukat ezzel a kvízzel, és derítsék ki, mennyire ismerik nemzetünk nagy újítóit!

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 4:50
Forrás: Wikipedia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Kihez fűződik a dinamó elvének felfedezése és az első elektromos motor megalkotása?

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekEurópai Unió

Magyarország elvi és gyakorlati okokból is ellenáll a háborús kupaktanácsnak

Szőcs László avatarja

Brüsszel a jelenlegi tagállamokkal – így hazánkkal – szemben tisztességtelen és demokráciaellenes módon akarja elérni a célját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.