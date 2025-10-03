Világra szóló magyar találmányok: felismerik, ki állt mögöttük?

Colin Farell

Majd Netflixen bepótoljuk? A kritikusok gyűlölik az év legkülönlegesebb filmjét, szerintünk érdemes a figyelemre

A Mágikus, merész, meseszép utazás nem hazudtolja meg a címét, és tényleg egy olyan utazásra hívja a nézőt, amiben csak nagyon ritkán lehet része, a filmről szóló hírek azonban inkább arról számolnak be, hogy az év egyik legnagyobb bukása, ami észrevétlen maradt a nézők előtt. Nos, ha lehet, mi ezen változtatnánk egy kicsit.