tojásnokedlimindmegetteliszt

Így lesz tökéletes a nokedli, erre senki sem gondolt

Volt már olyan vasárnap, hogy a pörkölt mellé készült nokedli kemény, rágós lett?

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 18. 9:19
Volt már olyan vasárnap, hogy a pörkölt mellé készült nokedli kemény, rágós lett? Ne a lisztet vagy a tojást hibáztasd, hanem a technikát! A Mindmegette elárulja a tökéletes nokedli titkát!

A magyar konyha egyik legklasszikusabb körete a nokedli. Frissen kifőzve a pörkölt, a csirkepaprikás tökéletes kísérője, de olyan klasszikusok is készülhetnek belőle, mint a tojásos nokedli. És mégis: sok háztartásban csalódás a végeredmény, pedig minden alapanyag pont annyi volt, mint a receptben. A hiba azonban nem ott van, egész máshol kell keresni.

Keverni, de csak óvatosan!

Minden ételnek megvan a maga trükkje, hogy az tökéletes legyen. Ez a nokedlinél sincs másképp. Az alaprecept pofonegyszerű: liszt, tojás, víz, só. Ennyi. Mégis itt követjük el a baklövést, ami a galuskát keménnyé és rágóssá teszi. Itt a legtöbben a keverést rontják el – ugyanis ezt is el lehet rontani. 

A profik szerint a tökéletes nokedli titka, hogy a tésztát nem szabad túlkeverni. Ennek oka, hogy a liszt fehérjéi a keverés közben sikérré alakulnak. Ez a kenyér esetében pozitív eredményt hoz, a nokedlinél viszont pont az ellentétét lehet elérni: a galuska tömör, kemény, rágós lesz.  

A tészta elkészítésekor tehát érdemes csak annyit keverni, hogy a hozzávalók éppen összeálljanak. Nem kell simára dolgozni, és dagasztani sem: néhány perc óvatos keverés bőven elég.

Érdemes figyelni az elkészítésre, hiszen a gyerek imádják a nokedlit, de csak ha puha! 

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

