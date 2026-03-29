Ezért tették vízre a nagypénteki kenyeret – furcsa szokások húsvét előtt

A jövő héten kezdődő nagyhét fontos lelki felkészülés a húsvétra. Ízekben, illatokban és ma már szinte eltűnt szokásokban élő időszak volt ez valaha. Nézzük meg, mit ettek ilyenkor és milyen szokások tették igazán különössé ezeket a napokat!

A nagyhéten sült kenyérnek különös erőt tulajdonítottak (Pexels/S zymon Shields)

Nagycsütörtök: amikor még főztek, de már máshogy

A sanyarúhétnek is hívott nagyhét ritmusa már hétfőn megváltozott. A nők nagytakarításba kezdtek, mostak, port töröltek, a férfiak pedig rendbe tették az istállót, az udvart. Ezekben a napokban sokan meszeltek, kijavították az apró hibákat a vályogház falain. (Sok kultúrában az ünnepi készületek szerves része az otthon rendbetétele és az év „porának” eltávolítása. A közös gondolat mindenhol ugyanaz: az ünnep nem pusztán naptári esemény, hanem olyan állapot, amelyre testben és lélekben is fel kell készülni. Mindennek pedig része a környezet rendbetétele is. Ennek fontosságáról itt írtunk bővebben.)

Az ételek visszafogottabbak voltak, mintha a konyha is tudná, hogy valami közeledik. Zöldcsütörtökön a zöld ételek – spenót, saláta, csalán, egyszerű főzelékek vagy levesek ezekből – ilyenkor nemcsak a tavaszt jelentették, hanem egyfajta átmenetet is: még van az asztalon meleg étel, de már nincs benne a hétköznapok bősége. Ezek a böjti ételek világába vezettek át.

Nagypéntek: amikor az étel már nem csak étel volt

Nagypénteken aztán minden még csendesebb lett. Jézus megváltó szenvedésének és kereszthalálának ünnepe szigorú böjti nap. Eloltották a tüzet, letakarták a tükröket, mint amikor halott van a háznál, és volt, ahol az órát is megállították, mintha az időnek sem lenne dolga ezen a napon. A csend az asztalon is megjelent.

Az ebéd puritán volt. Néhol nem is főztek, pattogatott kukoricát, lepénykenyeret ettek, a még keményebb önmegtagadást végzők pedig csupán búzaszemeket. Lazább változatban csupán kenyeret és vizet fogyasztottak ezen a napon. Volt, ahol korábban sütötték, máshol viszont éppen a nagypénteki kenyérnek tulajdonítottak különös erőt. Azt gondolták, a nagypénteki kenyér áldást hoz a házra, ezért a következő év nagypéntekéig őrizték. Szegeden csak akkor vették elő, ha valaki vízbe fulladt. Ilyenkor egy égő gyertyát tettek a közepébe és vízre bocsátották. A sodródó tészta – a hiedelem szerint – megmutatta, hol van a test. Máshol úgy tartották, aki a nagypénteki kenyérből eszik, azt a háborúban nem fogja a golyó.