Több energia, több fény, egyszerűbb indulás: a reggeli rutin, ami megváltoztatja a napokat

A tavaszi időszak ideális arra, hogy új alapokra helyezzük a napunkat. Ilyenkor szinte minden adott ahhoz, hogy a természet ritmusához igazodva induljon a reggelünk, és ezzel együtt jobb legyen az egész napunk. Hogyan használjuk ki ezt a lehetőséget? Milyen a jó reggeli rutin?

A fényre épülő tavaszi reggeli rutin segít energikusan és kiegyensúlyozottan indítani a napot (Fotó: pexels/Ofir Eliav)

Miért ennyire fontos a fény? A cirkadián ritmus

A háttérben az úgynevezett cirkadián ritmus áll, vagyis a szervezet belső, nagyjából 24 órás biológiai órája, amely meghatározza az alvás-ébrenlét ciklusát, a hormontermelést és az energiaszint alakulását. Ennek működésének egyik legerősebb külső tényezője a fény. Amikor reggel természetes fény éri a szemet, az agy azonnal „nappali üzemmódba” kapcsol: csökken a melatonin – az alvásért felelős hormon – szintje, miközben nő a kortizolé, ami segít az ébredésben és az éberség fenntartásában.

Jacob Liberman, a fény biológiai hatásainak kutatója szerint a szervezet működésének jelentős része attól függ, milyen fény éri a szemet. A természetes napfény hangulatjavító tényező, illetve olyan alapvető jelrendszer, amely befolyásolja az energiaszintet, a hormonális folyamatokat és a napi ritmust is. Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?

Liberman szerint a retinában speciális fényérzékelő sejtek találhatók, amelyek a fény erősségét és minőségét érzékelik, majd közvetlenül az agy belső órájához továbbítják az információt. A fény tehát folyamatos „üzenetet” küld a szervezetnek arról, hogy mikor van ideje felébredni, aktívnak lenni vagy éppen lelassulni. Emellett a reggeli napfény a szerotonintermelést is támogatja, ami hozzájárul a jobb hangulathoz és a kiegyensúlyozottabb napindításhoz.

Egyes kutatások szerint már napi 15–30 perc természetes fény is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet „beállítsa” a nappali működést. Nem véletlen, hogy a szakértők gyakran hangsúlyozzák: a reggeli rutin tippek közül az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb lépés a természetes fény tudatos beengedése. A természetes napfény ráadásul teljes spektrumú, vagyis a nap folyamán folyamatosan változik az összetétele. Jacob Liberman szerint ez segít a szervezetnek „beazonosítani” a napszakokat. Olyan, mintha a szervezetünk egy finoman hangolt rendszer lenne, amely a fény jelzéseihez igazítja a működését. És minél több természetes inger éri, annál kiegyensúlyozottabban tud működni. A mesterséges fényforrások ugyanis ezt a jól működő rendszert csak részben tudják utánozni, ezért is van különös jelentősége annak, ha a reggeli rutin során valódi, természetes fény éri a szemet.