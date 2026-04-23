Egy nap, amikor a férfiak rózsát adnak a nőknek, a nők pedig könyvet a férfiaknak

Könyv, nyugalom, kikapcsolódás

Az olvasás komplex élmény, amely egyszerre nyújt szórakozást, érzelmi feltöltődést, mentális stimulációt és menekülést a mindennapok gondjai vagy terhei elől. Az, ahogyan képesek vagyunk beleélni magunkat a történetekbe, ahogyan képesek vagyunk azonosulni karakterekkel, mások bőrébe bújni, akár pár órára, illetve az elvonatkoztatás és az új világok, új nézőpontok felfedezése mélyen gyökerezik az emberi pszichológiában.

Nevezhetjük kikapcsolódásnak, relaxációnak, akár meditációnak azt, amikor elmerülünk egy történetben, és ez segít kiszakadni a hétköznapokból, kevesebb stressz ér bennünket az olvasás ideje alatt, sőt még utána is, ha igazán magával ragad a történet.

Képzelőerőnk szárnyalhat, az olvasás aktiválja az agyat, serkenti a fantáziát, és arra kényszerít, hogy saját magunk állítsuk össze a részleteket. Szókincsünk bővül, kommunikációs készségünk fejlődik és rengeteg ismerettel gazdagodhatunk, megtanulhatjuk más nézőpontból ránézni a helyetekre, problémákra, történetekre, a világra. Az olvasás az agynak is pozitív tevékenység, javítja a memóriát, és segíthet megelőzni vagy lassítani mentális betegségeket. Az olvasás nem kifejezetten a lexikális tudás bővítéséről, vagy információk szerzéséről szól, határozottan kijelenthetjük, hogy élmény, amely kikapcsol, leköt, szórakoztat és fejleszt.

Az olvasás hatása az egészségre

Az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai 2022-ben készítettek egy szemletanulmányt, melynek címe: Az olvasás hatása az egészségre. A szerzők azt írták, az olvasás egészségügyi összefüggéseinek kutatásában elsősorban az agykutatás és az idegtudomány ért el jelentős eredményeket az elmúlt években. Az idegtudományok azonosították az olvasás folyamatában szerepet játszó agyterületeket és idegpályákat. A szerzők a tanulmányban azzal is foglalkoztak, hogy a legkorszerűbb képalkotó eljárásokkal kimutatták: az agyban olvasás közben nemcsak a szavak vizuális felismeréséért felelős agyterület aktiválódik, hanem számos más agykérgi terület is működésbe lép. Azt is megállapították, hogy

az olvasás gyakorlása pozitív hatással van az érintett idegpályák fejlettségére.

Más kutatások szerint az olvasás az ún. szociális kogníció, azon belül

az empátia fejlesztésében is szerepet játszik, az empátia pedig több kutatás szerint is összegüggésben áll a jó mentális egészségi állapottal.

A tanulmányból kiderül, klinikai tapasztalok igazolják: a biblioterápia, különösen a csoportos biblioterápia, jó hatást gyakorol az egészségre, akár segíthet a depresszió, a stressz és a fájdalom csökkentésében is. A kutatások egy csoportja azt igazolja, hogy az olvasás segíthet lassítani az időskori szellemi hanyatlást. Az olvasás szociológiai megközelítéséből közvetett összefüggéseket is találhatunk az olvasás és az egészség között, mégpedig a sikeres tanulmányi eredmények és a társadalmi státusz változóin keresztül. Több ország ezért korai olvasásfejlesztési programokkal igyekszik hozzájárulni a gyermekkori fejlődéshez és az életben való boldogulás megalapozásához.