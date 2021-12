Hajós Andrást is csatába küldte az ellenzéki oldal

Hajós András volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége. A zenész természetesen most sem hazudtolta meg önmagát, ezúttal is kinyilvánította, hogy melyik politikai oldalhoz tartozik. A Heti Hetes egykori szabad szájú megmondóembere, aki egyébként a jobboldalon is kivívott magának egyfajta tiszteletet azzal, hogy bement annak idején a Hír TV-be és elmondta, egyedüli baloldaliként, hogy Gyurcsánynak bizony le kellene mondania, többek közt az alábbiakat mondta:

„(…) Amilyen bajt a Fidesz gondolkodása ennek az országnak okozott, az egy kormányváltással nem oldható meg, (…) Egy erőszakos rendszer uralkodik most a választókon, a magyar választók pedig olyanok, mint egy abuzált gyermek vagy egy bántalmazott asszony (…)”

Az az igazság, hogy amikor a baloldali megmondóemberek egymás kezébe adva a különféle tv-stúdiók kilincseit és mantraszerűen újból és újból elmondják az éppen aktuális véleményüket a kormányról, már unatkozni kezdenek még a legelkötelezettebb ATV-nézők is. Hiszen hosszú-hosszú évek óta ugyanezeket a vádakat halljuk. A Fidesz tönkretette az országot stb., stb. Olyan ez, mintha egy előre megírt forgatókönyv szerint mennének be interjúkat adni a baloldal felkent véleményvezérei. De észre kellett volna már régen venniük azoknak, akik ezt a forgatókönyvet megírták, hogy hatástalan ez a koncepció. Egész egyszerűen azért, mert hazugságon alapszik. Magyarország évről évre fejlődik, és ezt az emberek a saját bőrükön tapasztalják. Történelmi lépéseket tett a jövőre vonatkozóan is a kormány, elég ha csak a 25 éven aluli fiatalok adómentességére, vagy éppen a gyermeket nevelő családok adó-visszatérítésére gondolunk. Úgyhogy jobb, ha ezt Hajós és a többi ellenzéki nagyokos is megérti, mert amíg ezt nem fogadják, nem ismerik el, addig vereségre vannak ítélve ők is és a pártjaik is, akármilyen összefogásba is tömörülnek.

Mert Magyarország előre megy, nem hátra.

