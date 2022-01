Ilyen amikor Juszt Lászlót pofon csapja a valóság

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz támogatóinak, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a Fideszt. A miniszterelnök levele szerint azért kéri a támogatást, mert – mint írja – a tét nem kisebb, mint hogy Magyarország továbbra is előre megy, vagy visszafordul a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszakba.

„Egy veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell megküzdenünk a járvánnyal, az egyre erősödő illegális migrációval, és Brüsszel, valamint a Soros-birodalom egyre agresszívabb beavatkozási kísérleteivel” – olvasható a kormányfő levelében, amit a következőképpen zár: „Nem szabad visszafordulnunk, Magyarországnak előre kell mennie!”

Na ez volt az a pillanat, ami kiverte a biztosítékot a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberénél. Juszt, aki Facebook-oldalán rendszeresen kelti a hangulatot az Orbán-kormány ellen, most teljesen maga alá került:

„Komolyan nem értem, hogyan dőlnek be még mindig az emberek Orbán ötleteinek. Itt van ez a »koldulós, kunyerálós csekk«. Miért hiszi bárki is el azt, hogy a sok ezer milliárdos lenyúlt közvagyon mellett a beetetett »hívők« 5.000 forintjaira van szüksége Orbánnak a választási kampányhoz. (...) Ha mondjuk százezer megvezetett birka küld 5-5.000 forintot. Az 500 millió. Ez nekik nem pénz. Ennél sokkal többet költenek el a Fidesznél csak a Facebookra. Ez a sárga csekk akció csak arra való, hogy a végén elmondhassák, hogy 2 millióan támogatták a Fidesz kampányát 5-5.000 forinttal."

Ilyen, amikor szembejön a valóság és kioszt egy méretes pofont a leghangosabb hőzöngőnek. Ugyanis a baloldal rendszeresen kér ilyen-olyan támogatásokat, sokszor követhetetlen célokra. Érdekes módon ez eddig nem zavarta az egykori „kezitcsókolom” riportert. Gondolom az sem okozott problémát neki, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje rendszeresen kér pénzt a támogatóitól az ellenzéki összefogás eddig igencsak döcögő kampányára. Sőt, ezek szerint Bige László műtrágyakirály nagyvonalú támogatását is helyénvalónak tartja. Érdekes, hogy mindig csak akkor van probléma abból, ha valaki támogatást kér, ha történetesen az illető jobboldali, ha baloldali kér, akkor az helyénvaló. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a baloldal (a jobboldallal szemben) nemcsak kérni szokott, hanem elvenni is: pl. 13. havi nyugdíjat, családi és otthonteremtési kedvezményt, ráadásul rendszeres adó- és rezsiemelésekkel megcsapolta a családok jövedelmét. A beetetett baloldali hívőkét is!

Na ezt hívják kettős mércének. De ezt már megszokhattuk, így működik a módfelett modern és toleráns, ultra pc baloldal. Miért működne másképpen az egyik legnagyobb szekértolójuk?

Összenő, ami összetartozik.

