A 444.hu műsorvezetője korábban még csak nem is hallott Róna Péterről

Nekem Róna Péterre gugliznom kellett, hogy kicsoda – jelentette ki Winkler Róbert, a 444.hu podcastjának a műsorvezetője, amikor a baloldal köztársaságielnök-jelöltje került szóba a legutóbbi adásban. Amikor Winkler elmondta, hogy egy helyen azt olvasta: Róna Péter Oxfordban tanít, a műsorvezető társai ezen érzékelhetően jót mulattak. – Hát de nem. Ez az, hogy tartott órát? – replikázott Bede Zsolt. Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője pedig úgy fogalmazott: „Oxfordban van nagyjából 9 felsőoktatási intézmény, amiből 3 nevezhető elitnek, Róna pedig mondjuk a 13.-ban tanít valamit. Például az oxfordi Winston Churchill tudásközpontban, vagy a John Major tudásközpontban”. Uj Péter a következőképpen foglalta össze Róna magyarországi karrierjét: „miután a rendszerváltás után hazatért, betették több vállalat vezetésébe, és hogy mondjam finoman, nem volt túl sikeres a működése a magyarországi gazdasági szektorban. A politikában is megpróbálkozott, az LMP-ben, de ott sem árult el nagy tehetséget. A magyarországi karrierjét talán a vizes nyolcas jelzős szerkezettel tudnám a leginkább jellemezni, és ezért hát különösen jó ötlet őt valami vezető pozícióba jelölni”.

Mint korábban megírtuk, amint a szivárványkoalíció Róna Pétert nevezte meg államfő-jelöltjüknek, a baloldalhoz kötődő több ismert közéleti szereplő is erősen bírálta ezt a választást. Simor András, a Magyar Nemzeti Banknak a Gyurcsány-kormány alatt kinevezett, egykori elnöke például „teljesen erkölcstelen” figurának nevezte. Szerinte a Rónáról a vele valamikor kapcsolatban álló üzletembereknek sincs jó véleménye, s felidézte a NABI igazgatósági elnökeként Róna Péterhez köthető szakmai fiaskót is. A jegybank korábbi alelnöke, a jelenleg Márki-Zay Péter tanácsadójaként tevékenykedő Király Júlia egyszerűen „huncut pici gazembernek” nevezte Rónát, s bejelentette, hogy a jogász jelölése miatt a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést a baloldal kampányában. Békesi László, a Horn-kormány pénzügyminisztere pedig úgy fogalmazott, hogy „Róna Péter egy ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura”. Jankovics László közgazdász pedig arra mutatott rá, hogy Róna félreértésektől hemzsegő publicisztikákat írt a magyar eurózónás csatlakozás ellen. Azt is érdemes megjegyezni, hogy bár Róna Péter előszeretettel hivatkozik magára közgazdászként, Hont András minapi podcastműsorában kiderült: nem rendelkezik klasszikus értelemben vett közgazdász végzettséggel. Az már csak hab a tortán, hogy Róna egy néhány évvel ezelőtti televíziós műsorban úgy fogalmazott, hogy Magyarország neki nem hazája.

Borítókép: Róna Péter (Fotó: Beliczay László/MTI)