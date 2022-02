Dermesztő hazugsággal borzolja a kedélyeket a baloldal

Most már tényleg minden eszközt megragad a baloldal előretolt helyőrsége, hogy valamilyen módon segítse az eddig nem túl fényes kampányukat. Ezúttal az egyik leghangosabb véleményvezérük, Perintfalvi Rita teológus tett közzé egy meglehetősen bizarr bejegyzést a Facebook-oldalán, ahol nem kevesebbet állít, mint hogy egy Fradi-szurkoló meggyónta neki a Fradi ultrák kollektív bűneit. Sőt mit több, meg is invitálta őt, Fekete-Győr Andrást és Karácsony Gergelyt egy mérkőzésre. Közre is adta az állítólagos levelet, képet és nevet is megadva hozzá, hogy hitelesebbnek tűnjön a történet. Olvassák el:

„Kedves Rita! Eddig a Fradi tábortól csak csupa rosszat kaptatok, Bede Zsolt sajnálatosan megzavarta a melegek tüntetését a nyáron. Én megígértem neki, hogy ha ezt folytatja, akkor én ki fogok állni az emberi jogok mellett és titeket foglak támogatni FTC szurkolóként. Hasonlítunk abban, hogy mind a ketten a B Középbe vágyunk haza, viszont én szeretném a Gulácsi Péter által megnyitott szürke zónát tágítani. Római Katolikusként úgy gondolom, hogy az ilyen rossz tetteket gyónással kell orvosolni. Gyónom az ultrák kollektív vétkeit neked és a mindenható Istennek. Gyertyát fogok gyújtani Hommonnay Gergelyért és a békességért. Ámen.”

Majd Perintfalvi hozzáteszi természetesen:

„Mondjuk ki együtt: elegünk van a gyűlöletből! Remélem Gellért, nem esik bántódásod a tieidtől ezért! Szólj, ha segíthetünk!”

Milyen szép történet. Nem?

Fradi-szurkoló vagyok gyermekkorom óta, ha tehetem, minden hazai mérkőzésre kilátogatok, ezért van egy saját tapasztaláson alapuló véleményem a Fradi-szurkolók politikai hovatartozását illetően. Ezért azt bátran kijelenthetem, hogy semmiképpen sem a jelenlegi baloldal felé billenne a mérleg nyelve, ha ezt valaki megmérné. A szurkolók között az ultrák egy külön kaszt, szervezetten szurkolnak, ők végig biztatják a csapatot a mérkőzéseken, a kapu mögötti B. középben. Nos, rájuk még inkább igaz, hogy nem szimpatizálnak a baloldallal. Ennek számos jelét is adták, például rendre feltűnik a táborban a balra kanyarodni tilos molinó a mérkőzéseken. De nem is csoda, hiszen aki ismeri a klub történetét, az tisztán látja, hogy a kommunisták szemében mindig szálka volt a Ferencváros, a szurkolói pedig huligánok, nemkívánatos bajkeverők. Mindent meg is tettek a Fradi megszüntetéséért, de nem sikerült nekik. Utoljára pont Gyurcsány Ferenc regnálása idején száműzték jogtalanul a csapatot a másodosztályba.

Azt természetesen nem vitatja senki, hogy sokféle fradista létezik, van baloldali, liberális, jobboldali és olyan is, akit egyáltalán nem érdekel a politika. Ez nem volt lényeges soha, nem kérdezgettük egymás politikai elköteleződését. Ez egész egyszerűen nem számít. Egészen addig a pillanatig, amíg valaki ebből nem akar kőkemény politikát csinálni és nyíltan provokálni, mint Perintfalvi Rita ezzel a bejegyzésével. Mert ezzel ő feszültséget akart gerjeszteni, semmi mást. Nem szabad felülni a provokációnak!

Mindenesetre kíváncsi lennék arra a pillanatra, amikor az állítólagos levélíró srác, Fekete-Győr András, Karácsony Gergely és Perintfalvi Rita kéz a kézben bevonul a Fradi-táborba mondjuk a hétvégi bajnoki mérkőzésen. Az nagy pillanat lenne, de erősen tartok tőle, hogy ez nem fog megtörténni.

Borítókép: Perintfalvi Rita teológus, a baloldal egyik leghangosabb megmondóembere (Fotó: Facebook)

