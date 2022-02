Ferenc testvér elvtársi légkörben hazudozik

Itt a Feri, újra itt van. Gyurcsány Ferenc belevágott a kampányba, és kedden ismét posztolt egy böszmeséget a Facebookon. Most éppen az ukrán válság kapcsán kérdezte fel Orbán Viktort, akinek szerinte tükörbe kellene néznie, mert nem szólal meg az orosz békefenntartó csapatok donyecki bevonulása okán. Ferenc elvtárs-testvér – hogy melyik pontosan, kommunista-e vagy fasiszta, azt döntse el Márki-Zay – azt fejtegette, hogy vajon mit tenne a magyar miniszterelnök, „ha valamelyik szomszédos ország bevonulna két magyarországi megyébe, mert azok függetlennek kiállították ki magukat, és most jön a szomszéd fenntartani a békét. Ugye elzavarnád a francba őket, nemzethalálról szónokolnál és harcba hívnád a nemzetet” – írta háborogva Gyurcsány. Sőt még a kárpátaljai magyarok semmibevételét is felrótta Orbán Viktornak.

Akkor vegyük sorra, Ferenc testvér vagy elvtárs, a logikai bukfenceket, na meg a nettó gyurcsányi hazugságokat!

Egyrészt magára valamit is adó politikus nem példálózik teljesen irreális fikciókkal, főleg nem egy hazánk elleni képzeletbeli katonai művelet felvetésével. Magyarország többek között azért sem kerülhet olyan helyzetbe, mint Ukrajna, mert itt a nemzeti kisebbségeknek aranyéletük van, a legkifinomultabb européer mérce szerint is példás az a kulturális, önkormányzati, politikai jogrendszer, amivel a hazai etnikumok rendelkeznek. Ezzel szemben Ukrajnában évek óta az 1980-as évek Romániájához, a Ceausescu-diktatúrához hasonló brutális jogfosztásban élnek a kisebbségek, az oroszok és a kárpátaljai magyarok is.

A csúsztatások után nézzük az eredeti gyurcsányi hazugságokat, például azt, hogy Orbán Viktor nem szólalt meg. A magyar kormányfő az elmúlt években és napokban is minden egyes nyilatkozatban azt hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Most az orosz csapatok donyecki bevonulása után és még Gyurcsány Facebook-bejegyzése előtt, már tegnap elmondta Orbán Viktor, hogy Magyarország az EU közös álláspontjának a része. Tehát semmilyen ellentmondás nincs a magyar kormányfő eddigi politikájában és nyilatkozataiban, hazánk tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, a nemzetek szuverenitását, az államok területi integritását, így természetesen a saját függetlenségünket is, amit szükség esetén akár fegyverrel is megvédenénk.

Ha már fikció, csak így magunk között én is kérdezek valamit. Ferenc, te mit tennél, ha Székelyföld kikiáltaná a függetlenségét Romániától? Na? Nehéz kérdés, ugye? Akkor is kiállnál Románia területi integritása mellett? Nem kell rögtön válaszolni, adok időt. Addig is, vedd elő azokat a cuki fotókat, amikor Putyinnal ebédeltetek az Apró-villában, annyira megkapó, ahogy ittad a szavait a „diktátornak” – ahogy manapság nevezni szoktátok –, és amilyen, már-már zavarba ejtő tekintettel fixíroztad Vlagyimirt. Aztán emlékezz arra a 2004-es decemberi napra, amikor a határon túli magyarság elleni gusztustalan, demagóg kampányotokkal sikerült elbuktatni a népszavazást, a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról szóló kezdeményezést.

Na és ezek után jöhet a tükör, ha még képes vagy belenézni.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)

