Üzenjünk együtt a baloldali ellenzéknek!

Felhévizy Félix szíve mindig a torkában dobog, ha Március 15-e közeledik. Egyrészt azért, mert ez az egyik legszebb és legszentebb nemzeti ünnepünk, másrészt pedig azért, mert szinte mindig aktuális, mindig tud olyan üzenetet hordozni, ami az adott esztendőben hatalmas jelentőséggel bír. Ez az ünnepünk örökérvényű. Ebben az évben ráadásul, ha lehet úgy fogalmazni, még jelentőségteljesebb és fontosabb, mint eddig bármikor. Választás éve van és sokunk nagy-nagy örömére ismét lesz békemenet, ahol újra együtt dobbanhat a szíve többszázezer magyar embernek. Ráadásul a szomszédunkban háború van. Így a mostani békemenet a béke melletti szelíd, de erőteljes állásfoglalás is lesz.

– A békemenet, mint elnevezés fennállása óta soha nem volt annyira aktuális, mint most – rögzítette Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája a békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) sajtótájékoztatóján. Mint Bayer elmondta, az egyetlen normális, értelmezhető és helyes politika a béke igenlése.

Természetesen Stefka István is hasonlóan vélekedett visszautalva a korábbi békemenetekre is:

– A békemenet célja nem változott semmit a tíz évvel ezelőtti, első békemenethez képest: nem leszünk gyarmat. Az író-publicista közölte: keletről a háború, nyugatról pedig a globalizmus-liberalizmus fenyegeti hazánkat. Ahogy arra kitért, Magyarország ragaszkodik a több mint ezeréves keresztény múltjához. – Ezeket meg akarjuk védeni, ezért vonulunk utcára.

Felhévizy átérezve a közelgő békemenet különös jelentőségét, úgy döntött lemegy Reinfrak nénihez és megkérdezi tőle, hogy áll a ház mozgósításával. A ház mindentudó, örökmozgó tyúkanyója nagyon örült a hírlapíró érdeklődésének és örömmel tájékoztatta a fejleményekről:

- Kedves Félix, nagyon boldog vagyok. Nem fogja elhinni mi történt. Én már hosszú évek óta toborzom az ismerőseimet, szomszédaimat, barátaimat ezekre a csodálatos, felemelő hangulatú békemenetekre, de ilyet még nem tapasztaltam soha. Minden eddiginél több embert sikerült mozgósítanom, ráadásul már sokan voltak, akik maguk kérdezték, hogy Terikém, akkor hol is találkozunk. Csodálatos ez szerkesztő úr! Tudom, hogy most még fontosabb a békemenet, mint bármikor volt eddig, hiszen nagyon fontos választás előtt állunk és ez a gonosz háború is itt van a szomszédunkban. Most a béke és a biztonság a legfontosabb. Ez az ellenzék képes lenne belevinni minket ebbe a háborúba. Fegyvereket, katonákat és újabban hallom, hogy lőszert is vinnének a harctérre. Ezt nem szabad megengedni! Csak a bajt hoznák ránk ezek a felelőtlen baloldaliak a hatalom megszerzésének reményében. Ebben a helyzetben Orbán Viktor miniszterelnök úrra van szüksége az országnak, az ő éleslátására, higgadtságára és nemzetközi tapasztalataira. Nem holmi eszement szerencselovagokra és a nemzetközi baloldal hazai helytartóira. Ezért is fontos, hogy minél többen legyünk március 15-én - mondta boldogan Reinfrank néni és megmutatta azokat a gyönyörű kézzel horgolt kokárdákat, amikből már negyven darabot készített a békemeneten résztvevő csapat tagjainak.

Felhévizy kicsit zavarban volt, amikor Reinkrank néni neki is ajándékozott egyet a saját készítésű kokárdák közül, de örömmel fogadta el és megígérte, hogy a szíve fölött fog díszelegni 15-én. Egyuttal abban is megegyeztek, hogy együtt fognak majd menni a békemenetre, útközben csatlakoznak majd hozzájuk Reinfrank néni barátai és ismerősei.

- Milyen nagyszerűek a magyar emberek. Képesek összefogni a jó ügy érdekében. Ráadásul most valóban be kell bizonyítanunk, hogy együtt erősek vagyunk, ki kell állnunk a béke mellett és hazánk biztonságáért. Üzenjünk együtt a felelőtlen, haszonleső baloldali ellenzéknek: nekünk Magyarország az első! Ezért én mindenképpen ott leszek a békemeneten! - gondolta büszkén Felhévizy Félix és már fel is tűzte a kabátjára, a szíve fölé a kézzel készített kokárdát.

Legyenek ott önök is a békemeneten! Legyünk minél többen! A hazánkért, a békéért és a jövőnkért!

Borítókép: A 2021. október 23-i békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)

