Balul sült el Lendvai nagy leleplezése

A ház őrszeme, mindenki kedvenc harsonája azonban nem elégedett meg azzal, hogy az ajándéka célba ért, belekezdett a mondókájába:

– Tudja, szerkesztő úr, én nem értem ezt az ellenzéket. Sorra bukják el a választásokat, és mégsem tanulnak a hibáikból. Bár meg kell azt is mondani, hogy nem nagyon van kiből válogatniuk. Gyakorlatilag mindenki lejáratta már magát. Ezért figyeltem meg azt, hogy a régi nagyöreg szoci, Lendvai Ildikó rendszeresen figyeli és kommentálja a heti történéseket. Legutóbb is például Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújára reagál a Facebook-oldalán. Mindig valami nagyon nagy dolgot szeretne mondani, de valahogy mindig balul sül el a próbálkozása. Ezúttal sem volt másképpen. Kiragadott az interjúból két kis rövid részletet, és a régi pártállami múltjának köszönhetően igyekezett kifordítani a szövegrészeket és a baloldal számára fogyaszthatóvá tenni:

„Jó, hogy a miniszterelnök végre megszólalt a rádióban pénteken, rossz lett volna iránytű nélkül bizonytalankodni a hosszú hétvégén, az ünnepek alatt. Most van legalább négy napunk rá, hogy emészthessük pl. ezt: „Ami kötelező az unióban, az általában rossz a magyaroknak.” Így lehet ez a demokráciával és a jogállammal, mi valószínűleg bele is pusztulnánk, a hülye unió meg erőlteti.”

Természetesen semmi ilyen nem hangzott el a beszélgetésben, ismét galád módon csúsztatott a szocik egykori nagyasszonya. Annyi történt, már csak a tisztánlátás végett is el kell mondanunk, hogy a miniszterelnök azt az álláspontot képviselte, hogy ebben a háborús helyzetben a józan ész a békét támogatja. A közös gázbeszerzésről szólva jelentette ki, hogy Magyarország el tudja magát látni gázzal, a nyugatiak meg nem, ezért nem látja értelmét, hogy a Nyugattal közösen szerezzen be gázt az ország. Az unió olyan döntéseket is hozott, amelyek a magas árakhoz és a hiányhoz vezettek, és mindez a szankciók miatt alakult ki – tette hozzá. Magyarországnak nincs kifogása a szolidaritás ellen, és bármelyik tagállam kisegítheti gázzal a másik országot, de ez ne legyen kötelező. Majd egyértelműen fogalmazott:

„[…] Én azt tanultam meg a nemzetközi politikában, hogy a minél bonyolultabb javaslatok esetében gyanút kell fogni, ami kötelező az unióban, az általában rossz a magyaroknak. […] a szankciók magasabb energiaárhoz vezetnek, és ez felelős az inflációért. Az élelmiszer-infláció mögött is javarészben az energiaár van."

Tehát Lendvai Ildikó megint szándékosan összekeverte a szezont a fazonnal. Pusztán azért, hogy tovább hergelje a baloldali szavazókat és elterelje a figyelmet arról, amit valóban bejelentett Orbán Viktor, hogy ki fogja terjeszteni a kormány az ársapkás termékek körét – mondta el Felhévizynek karakánul Reinfranck néni a meglátásait, majd dobott egy puszit a hírlapírónak és eltűnt a lépcsőfordulóban.

– Megint igazat kell adnom a ház hírmondójának, tökéletesen látja a dolgokat. Nincs a miniszterelnöknek potenciális kihívója a baloldalon, ezért kiabálhatnak be a pályán kívülről ezek a rosszindulatú, levitézlett régi figurák. De amíg ilyen éberek a magyarok, mint Reinfranck néni, addig nem lehet semmi baj – gondolta magában Felhévizy, majd reszelt egy kis gyömbért a teájába, abban a reményben, hogy használni fog, ugyanis még ma le kell adnia egy jegyzetet.

Borítókép: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke (Fotó: MTI/Soós Lajos)

…

