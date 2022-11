Vadai Ágnes cselezni próbált, de összeakadtak a lábai

Ahogy mondani szokták, elküldték gyufáért.

Felhévizy Félix hatalmas Fradi-szurkoló. Gyermekkora óta nagy rajongója a zöld-fehér klubnak. Voltak gyengébb időszakai a fővárosi csapatnak, de most van ok az örömre, hiszen a csapat az első helyen telel a nemzeti bajnokságban és a nemzetközi porondon is letette a névjegyét, hiszen megnyerte az Európa Liga csoportját, így bekerült a második számú kupa tizenhat legjobb csapata közé. Félix, ha teheti mindig kilátogat a Fradi mérkőzéseire. Kiskorában édesanyja sokszor rápirított, amikor egy-egy győzelem után madarat lehetett volna vele fogatni, mondván, nem lesz olcsóbb a kenyér a boltban, hiába nyert a Fradi. A hírlapírót természetesen nem hatották meg ezek a szavak, mindig túláradó érzelmekkel viseltetett kedvenc csapata iránt. A mostani sikerek mellett a legemlékezetesebb örömélménye Félixnek a legendás, 1995-ös Bajnokok Ligájába jutott csapat szárnyalása volt. Az akkori Fradi, itthon döntetlent játszott a spanyol sztárcsapattal, a Real Madriddal, jó meccseket játszott a holland Ajaxal, és amire mindenki a legszívesebben emlékszik: egy hármast rúgott Zürichben a Grasshoppersnek. Az biztos, hogy minden focirajongó – néhány kivételtől eltekintve – boldogan emlékszik vissza Knézy Jenő legendás közvetítésére és az akkor 21 éves szőke hajú srác remeklésére. Vincze Ottó azon a mérkőzésen két parádés gólt rúgott az egyébként remek svájci kapus, Zuberbühler kapujába és egy csapásra hős lett. Ottó két remekbe szabott gólját sokszor idézik fel, a ma már deresedő hajú szurkolók egy-egy korsó sör társaságában, boldogan anekdotázva.