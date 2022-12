Kálmán Olga pikáns karácsonyi csókja

Figyelem! Egy fiktív karácsonyi történet következik.

Felhévizynek nagyon szépen telik a karácsonya. Minden azzal kezdődött, hogy sikerült egy nagyon szép ezüstfenyőt vásárolnia a piacon. Már az autóban is érezhető volt az a semmivel sem összetéveszthető fenyőillat, ami áradt a kecses kis fából, de amikor a meleg szobában a hírlapíró felállította, az egész lakás azon nyomban tele lett a csodás, melegséget árasztó, nosztalgikus illattal. Félix minden évben megfogadja, hogy majd jövőre nem fáradozik igazi fával, vesz egy szép műfenyőt és le van tudva a gond a faállításról. Aztán mégis, ahogy közelednek az ünnepek valahogy mindig igazi fát vesz. Talán így is fog ez már maradni az idők végezetéig, hiszen a karácsony fenyőillat nélkül nem lenne teljes. A díszítéssel is sok időt szokott tölteni, mert régi, még a nagymamájától kapott üvegből készült díszeket használ, évről évre és bizony ezek a mesés kis kincsek nagyon törékenyek, így akkurátus, precíz munkát követelnek meg.