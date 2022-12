Az öt legjobb karácsonyi film – A Reszkessetek, betörők!-től az Élet csodaszépig + videó

A fenyőfa, a forralt bor, a narancs és a fahéj melegséget árasztó illata mind-mind a karácsony meghitt hangulatát idézi fel bennünk. De vannak filmek is, amelyek egész egyszerűen elmaradhatatlanok ilyenkor, hozzátartoznak az ünnephez. Filmkép sorozatunkban az ünnep előestéjén az általunk legjobbnak ítélt karácsonyi filmeket szedtük csokorba.

5. Muppeték karácsonyi éneke (1992)

Az ötödik helyre egy régi kedvenc, a Muppet csapat karácsonyi filmje (The Muppet Christmas Carol) került, hogy a legkisebbeknek is a kedvében járjunk. A filmet 1992. december 11-én mutatták be az Egyesült Államokban. A kedves vígjáték Charles Dickens Karácsonyi Ének (Christmas Carol) című 1843-as, örök becsű műve alapján készült. A mozit Brian Henson rendezte, a forgatókönyvet pedig Jerry Juhl készítette.

A klasszikus Muppet-karakterek mellett a főhős, Ebenezer Scrooge szerepét Michael Caine alakítja, egészen remekül. A film ötvözi a régi, mindenki által nagyon kedvelt Muppet-show-k világát a szép karácsonyi hangulattal.

4. Holiday (2006)

A negyedik helyet egy romantikus karácsonyi filmvígjáték, a Holiday (The Holiday) szerezte meg. A történet nagyon egyszerű és mégis frappáns. Két összetört szívű, csalódott lány, a londoni, Iris Simpkins (Kate Winslet) és a Los Angeles-i Amanda Woods (Cameron Diaz) lakást cserélnek az ünnepekre, hogy elfelejtsék a problémáikat.

Azonban az élet nagy rendező, mind a kettőjüket megtalálja a szerelem. Amandát Iris testvére. az özvegy apa, Graham Simpkins (Jude Law), Irist pedig Amanda kollégája, Miles Dumont (Jack Black) személyében. Aranyos, könnyed karácsonyi film, főként hölgyek figyelmébe ajánljuk. A film rajongóinak rossz hír, hogy a történet folytatásáról szóló pletykák hamisnak bizonyultak.

3. Igazából szerelem (2003)

A bronzérmes film egy olyan mozi, amiről szinte mindenkinek más és más jut az eszébe, más és más belőle a kedvenc karaktere. Hiszen a története tíz, látszólag egymástól független szálon fut. Az Igazából szerelem (Love Actually) című filmet 2003-ban mutatták be. A filmet Richard Curtis rendezte, számos neves brit színész közreműködésével. Alan Rickman, Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson és Emma Thompson is játszik ebben a nagyszerű karácsonyi moziban.

A történet öt héttel karácsony előtt kezdődik, és hétről hétre mutatja be a szereplők életét az ünnepig. Felhőtlen szórakozás nyakon öntve jelentős mennyiségű szirupos cukormázzal. De egy kultikus karácsonyi filmnél még ez is megbocsátható.

2. Reszkessetek, betörők! (1990)

Nincs karácsony Kevin nélkül! – hangzik el évek óta ez a mondat az ünnep közeledtével a kereskedelmi televíziókban. A Reszkessetek, betörők! (Home Alone) című film(sorozat) mára majdnem olyan elengedhetetlen része a karácsonynak, mint maga a fenyőfa. A film egyébként majdnem három évtizeden keresztül a legtöbb bevételt hozó karácsonyi filmnek számított világszerte, és egészen 2011-ig volt a legsikeresebb amerikai vígjáték. Annyira sikeresnek bizonyult, hogy négy további folytatás is követte.

Az első rész sikerét, azonban, amelyben Kevint (Macaulay Culkin), a nyolcéves kisfiút a karácsonyi vakációra utazó családja véletlenül otthon felejti, és bátran szembeszáll két botcsinálta betörővel (Joe Pesci, Daniel Stern), egyik folytatás sem tudta túlszárnyalni. Talán a második rész tudta úgy, ahogy megközelíteni az első epizód sikerét, amely Kevin New York-i kalandjairól szól, és még maga Donald Trump is feltűnik benne. Igazi, klasszikus karácsonyi film, és mára valóban kihagyhatatlanná vált.

1. Az élet csodaszép (1946)

Mini toplistánkon az első helyet és így a legjobb karácsonyi film megtisztelő címét Frank Capra 1946-os klasszikusa, az Élet csodaszép (It’s a Wonderful Life) szerezte meg. A megható karácsonyi történetet Philip Van Doren Stern A legnagyobb ajándék (The Greatest Gift) című novellájából Frank Capra rendezte. A meseszerű történet egy régivágású, felemelő tanmese az emberi szeretetről, abból az időből, amikor még Amerika és az egész világ is jobb volt.