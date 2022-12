Az öt legjobb Brad Pitt-film – Benjamin Button különös élete + videó

Elérkeztünk Brad Pitt filmjeit bemutató sorozatunk utolsó darabjához. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mini toplistánkon ez az alkotás szerezte meg az első helyet. Ez a film volt tehát véleményünk szerint Pitt legjobb filmje.

Mint mindig, ilyenkor, amikor egy-egy színész filmjeit bemutató sorozat végére érünk, meg kell emlékeznünk olyan alkotásokról is, amelyek sajnos kimaradtak az ötös listánkból. Minden bizonnyal helyet érdemelt volna Ridley Scott 1991-es klasszikusa a Thelma és Louise (Thelma & Louise), Robert Redford filmje 1992-ből, a Folyó szeli ketté (A River Runs Through It), az 1994-es Szenvedélyek viharában (Legends of the Fall) és az Interjú a vámpírral (Interview With the Vampire), a 2009-es Quentin Tarantino klasszikus a Becstelen brigantyk (Inglorious Basterds), A pénzcsináló (Moneyball) 2011-ből vagy éppen a szintén Tarantino által jegyzett, Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood), amiért megkapta a legjobb férfi mellékszereplői Oscar szobrot is. A győztes azonban nem lehetett más, mint F. Scott Fitzgerald 1921-es regényéből készült nagyszerű mozi, a Benjamin Button különleges élete (The Curious Case of Benjamin Button).

1. Benjamin Button különös élete (2008)

A filmet 2008-ban mutatták be, rendezője az a David Fincher volt, aki két filmet is rendezett a toplistánkról, a harmadik helyezett Harcosok klubját és a második pozíciót elért Hetedik című filmet. Mint azt már írtuk F. Scott Fitzgerald 1921-es, azonos című regényéből készült a mozi, amelynek forgatókönyvét Robin Swicord jegyezte azzal az Eric Rothtal, aki egyébként a Forrest Gump szkriptjét is írta. A történet Benjamin Button különös életét mutatja be, mint ahogy azt a cím is ígéri, de már a kezdet kezdetén egy hatalmas csavarral indul a mozi. Ugyanis a kis Benjamin öregen, mintegy nyolcvanévesen születik a világra, és napról napra fiatalodik, azaz az idő nem a megszokott kerékvágásban halad előre az ő esetében, hanem a fonákjára fordulva, a feje tetejére állítva a megszokott életet. Nagyszerű, komoly írói ötlet, igazi kuriózum.

Benjamin és Daisy. Forrás: Intercom

Hiszen Benjamin külsőre öreg, de közben gyermeki gondolkodása van, és időről időre, egyre fiatalodva, egyre bölcsebb is lesz. A bölcsülés folyamata egy normál ember életében is megtörténik, de, ugye, ott az öregedéssel együtt járva. Ez a meglehetősen szokatlan helyzet, meglehetősen szokatlan helyzetek sorát hozza a történetben. Benjaminról kiderül, hogy egy dúsgazdag gombgyáros (innen a beszélő név: Button) fia, így egy csapásra nagyon gazdag lesz. Button számos helyre eljut élete során, és rengeteg dolgot megtapasztal. Megismerkedik emberekkel, lesznek barátai és hölgypartnerei is, azonban ő végig egy lányba szerelmes, Daisy Fulerbe (Cate Blanchett), akit, úgymond, gyermekkora óta ismer. Szerelmük be is teljesedik, hiszen lesz egy olyan időpillanat az életükben, amikor pont egyidősek. Gyermekük is születik, egy kislány. Az egész film történetét Benjamin naplójából ismerjük meg, amit az idős Daisy olvas fel közös lányuknak Caroline-nak (Julia Ormond), mintegy narrálva a történéseket.