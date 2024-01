Az Orbán-gyűlölő Dés László kimutatta a foga fehérjét

Dés László Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző volt Kun Zsuzsa vendége a Klubrádióban. Az apropó a zenész közelgő, hetvenedik születésnapja volt, de számos témát érintettek a műsorban. Dés véresszájú Orbán-gyűlölő, és ezt nem is rejti véka alá. Szinte minden megszólalásában támadja a kormányt. Most sem volt ez másképpen. Dés azt mondta a beszélgetésben, hogy egy igazi polgárnak foglalkoznia kell a közéleti kérdésekkel is, ő is ezért teszi, de egyre kevesebben vannak, akik állást foglalnak, mert ahogy fogalmaz, nagy a beszarás, az apátia. A Fideszről pedig nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ő már 1993-ban tudta róluk, hogy egy gengszterbanda.