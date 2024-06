Szoboszlai Dominikon és a magyar srácokon verik el a port a baloldali gyűlöletkeltők

Azonban mint mindig, ilyen esetekben most is előkerültek a baloldali gyűlölködők, a károgók, a mindenben csak a rosszat látó, cinikus figurák. Sebestény Balázs a VIP-szektorból gúnyolódott a magyar csapaton, Havas Henrik és Hegyi Iván is élcelődött az eredményeken, de Kaltenbach Jenő a Párbeszéd hajdani államfőjelöltje volt ezek közül a legocsmányabb. A baloldali jogtudós a következőt írta ki a Facebook-oldalára:

„Szokás szerint nagy mellénnyel induló magyar fociválogatott kiesett az Eb-n, ráadásul a fővezér jelenlétében Stuttgartban. […] a Fekete Sereg sem segített. Németország–Magyarország 2-0.”

Kaltenbach megragadta az alkalmat és szokásához híven nemcsak a miniszterelnökbe szállt bele, hanem még a hűséges, a csapat mellett hóban-fagyban, vagy éppen perzselő napsütésben is kitartó magyar szurkolókba is.