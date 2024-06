Kárörvendve pocskondiázta a magyar válogatottat Kaltenbach Jenő

Sajnos nem jól kezdődött számunkra a németországi labdarúgó Eb. Vereséget szenvedtünk Svájctól és a házigazda németek ellen is kikaptunk. El kell ismerni, ha jobb az ellenfél, de küzdeni kell ameddig csak lehet. Van még esélyünk továbbjutni, hiszen vasárnap a Skócia elleni mérkőzéssel zárjuk a csoportkört. Győzni kell, nem vitás, ha meg akarjuk szerezni a reményeink szerint továbbjutást érő harmadik pozíciót. Mint mindig a vereségek alkalmával, most is előkerültek a magyarellenes, Orbán-gyűlölő figurák, hogy dörzsölve a tenyerüket mondjanak egy két gusztustalan dolgot a magyar csapatra és természetesen a focikedvelő miniszterelnökre. Kaltenbach Jenő, a Párbeszéd hajdani államfőjelöltje a Facebookon a következőképpen kommentálta a vereséget.

„Szokás szerint nagy mellénnyel induló magyar foci válogatott kiesett az Eb-n, ráadásul a fővezér jelenlétében Stuttgartban. […] a Fekete Sereg sem segített. Németország–Magyarország 2-0.”