Koncz Zsuzsa és Bródy János szégyenteljes húzásai lepipálták Magyar Pétert

Azt már megszokhattuk, hogy Bródy beképzelt, pökhendi SZDSZ-esként rendszeresen belerúg a kormánypárti szavazókba. Most is ez történt, ismét felmondta a baloldali leckét: műveletlen suttyók alkotják a Fidesz-tábort. De Bródy most minden eddigi megszólalásán túltett. Azt bírta mondani, hogy szerinte Magyar Péter olyan, mint Szent Pál apostol.

Ki is verte ezzel a vérlázító kijelentésével a biztosítékot nagyon sok embernél és az Orbán Viktor Akciócsoportban is nagy vihart kavart. A második legolvasottabb Felhévizy-jegyzet pedig Bródy nagy cimborájáról Koncz Zsuzsáról szólt. Jelesül az énekeső kitüntetéséről.

Mint ismert, szoros verseny után Koncz Zsuzsa kapta idén az Európai Hazafi Díjat. Az énekesnő Magyar Györgyöt, illetve az utcai hőbörgésekben fogant Egységes Diákfront ifjait megelőzve vehette át a díjat, melyet 2019-ben alapított Ujhelyi István leköszönő EP-képviselő.