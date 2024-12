Nagy Ervint ezúttal nem a ringben küldték padlóra, Wellor jobbegyenese betalált

Újabban rendre megszólal és bicskanyitogató stílusban fényezi Magyar Pétert, majd rendszeresen kijelenti, soha nem állt be politikai formáció mögé, csak most kötelezte el magát a dollárbaloldal új figurája mellett. Az igazság ezzel szemben az, hogy nagyon is elkötelezte magát, például a legutóbbi választás alkalmával, ahol nyíltan kiállt a baloldali összefogás közös miniszterelnök-jelölje, Márki-Zay Péter mellett.

Akkor benne látta jövőt, most Magyarban. Ilyen egy igazi szélkakas!