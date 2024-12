Kiderült Verebes István féltve őrzött titka, nem bírta magában tartani

Verebes, aki a rendszerváltás előtt is ünnepelt, foglalkoztatott művész volt, majd a baloldali kormányok idején is megtalálta a számításait, most bizony el van keseredve, mert nem a neki tetsző garnitúra van hatalmon, immár 14 éve. Láthatóan ki van készülve, bele van fáradva, bele van keseredve ebbe az állapotba. Pont ugyanezek a tünetek diagnosztizálhatók Farkasházy Tivadarnál vagy éppen Bakács Tibornál. Ezek az emberek megszokták, hogy nekik mindent lehet, azt hitték örökre hatalmon marad a baloldal. Pechükre ez nem így történt. Kiderült róluk, hogy mégse olyan elfogadók, befogadók, toleránsak és demokraták, ahogy azt magukról hirdették.