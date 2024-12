Szakadékba lökhetik Magyar Pétert az agresszív, erőszakos trolljai

Magyar úgy látszik előremenekül, mert minden megszólalásával tovább hergeli a potenciális szavazóit. Ez azonban kétélű fegyver. Nagyon könnyen visszaüthetnek ezek a felelőtlen talmi népszerűséget hozó megnyilvánulások. Ennek első jelei már most tapasztalhatók. A magára valamit is adó liberális értelmiségből többen fejezték ki rosszallásukat Magyar Péterrel és az internetes trolljaival kapcsolatban. Ugyanis a felhergelt klaviatúrahuszárok egyre agresszívebben támadnak meg mindenkit, aki egy kis kritikát is meg mer fogalmazni a Tisza Párt elnökével kapcsolatban.

Sorban kapta a fenyegetéseket Konok Péter történész, a kormány és Orbán Viktor egyik leghangosabb kritikusa is, ezért lemondta a szereplését Kötöttfogás extra című műsorban. erről maga a történsz számolt be közösségi oldalán. A baloldali publicista bejegyzésében azt írta, olyan üzeneteket kapott YouTube- és Facebook-kommentekben, valamint a magán-e-mail-címén is, hogy

a 17-i Kötöttfogás extra előtt-után »megvárnak«, vagy a műsorban-műsor után »jól leüvöltenek«, az »arcomba kiabálnak«, »beverik a pofám«.

Mint írta, tudja, hogy az ilyen üzenetek nagyrészt a Tisza Párt ezzel megbízott trolljaitól érkeznek, és valójában nem kell őket komolyan venni. Azonban nem tudhatja, hogy melyik valós, melyiket írja olyasvalaki, akit sikeresen idáig hergeltek, és netán meg is valósítaná, amivel fenyegetőzik.