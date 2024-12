Kéri László az ünnep tiszteletére ismét bohócot csinált magából

Korábban már lelepleztük a titkot is, hogy az egész Kéri család ugyanabból az üveggömbből jósol, és felváltva mennek be különböző balos műsorokba hinteni hamis hangon az igét. Egy közös van bennük, egyiküknek sem vált be soha, egyetlen jóslata sem. Petschnig Mária Zita a gazdasági témákban sül fel rendszeresen, a kedves férje, Kéri elvtárs pedig a politológia területén járatja le magát sorozatosan.

A napokban egy további kapcsolódási pont is kiderült. A Pénzügykutató Zrt. gazdasági és nyugdíjprogramot ír Magyar Péter pártjának – erről maga, Petschnig Mária Zita nyilatkozott. Túl azon, hogy ezek szerint olyanok dolgoznak a Tisza programján, akik támogatták a megszorításokat, ellenezték a 13. havi nyugdíjat és támadták a rezsicsökkentést, még Kéri felesége is bábáskodik a program életre hívásában.