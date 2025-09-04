TyttiNémetországFinnországMagyarországschengeni övezet

Tytti néninek szeretettel

A Finn Szociáldemokrata Párt elnöke kizáratná Magyarországot a schengeni övezetből.

Bayer Zsolt
2025. 09. 04. 11:04
Tytti Tuppurainen finn politikus Fotó: RONI REKOMAA/AFP Forrás: Lehtikuva/AFP
Pedig olyan cuki neve van, Tytti Tuppurainen, a Tytti néni, mintha Mary Poppins legjobb barátnője lenne, aki nagy adag palacsintát süt, meg a palacsintánál is fincsibb sütiket, aztán mesét olvas és kisnadrágot kötöget, s ha leszállt az este, és nem látja senki sem, csak a kicsikét elpirult Hold kisasszony, akkor rénszarvas hátra pattan, és ellovagol Aurora Borealis bácsi házába, titkos légyottra.

Vagy esetleg az lehet még, hogy Tytti néni a Kalevalában lakik, ott volt már Vejnemöjnen születésénél is, amikor:

„Egymaga ér az éjjel hozzánk, / A nap egymaga köszönt ránk, / Egymaga termett Vejnemöjnen, / Nőtt a nótafa oly fönnen, / Kave asszony kebeléből, / Ilmatár anya öléből.”

Bizony, így történt, és Tytti néni volt a bába Ilmatár anya mellett. Aztán Vejnemöjnen születése után gyorsan visszament az égbe, mert ott:

„Vala ím egy szűz, ég leánya, / Kave, szép teremtő tündér, / Nagy szentségben élt az égben, / Mind szüntelen szüzességben - / Égi szérűsudvarokon, / Egyarányos avarokon.”

Ilyesmikét képzel az ember, ha meghallja ezt a nevet, Tytti Tuppurainen. Tytti néni.

Aztán tessék, megint szembe robog a valóság, Valóság nevű nagybácsikánk, egy nagyon öreg, oldalkocsis Pannónia motorkerékpáron, és az oldalkocsiban ott ül Lenin, ölében az európai szociáldemokráciával, és éktelen vigyor ül a képén. És kiderül, hogy 

Tytti néni nem Aurora Borealis bácsinál szokott titkos légyottozni, hanem Lenin bácsinál, és palacsintát sem süt, helyette aljas és pitiáner gonoszságokat és butaságokat beszél, nagy-nagy öntudattal, ami az aljas és gonosz és hülye emberek elidegeníthetetlen tulajdonsága. Az aljas és gonosz és hülye emberek pedig manapság zömében mind ott tömörülnek, az „európai szociáldemokráciában” – tisztelet a kivételnek –,

meg a nyugati woke, cancel culture, LMBTQ, anarchista, kommunista és antifa világban – itt viszont nincs kivétel.

És Tytti néni sem kivétel.

Ugyanis Tytti néni elérkezettnek látta az időt, hogy megszólaljon „magyar ügyben”. Illetve nagy valószínűséggel ő nem látta elérkezettnek az időt, nem látott ő semmit, ezek soha nem látnak semmit sem, csak időről időre elmegy hozzájuk Lenin bácsi valamelyik dédunokája, valamelyik NGO, és elmondja, mit kell hirtelen meglátni, minek van itt az ideje.

Így történt most is, odaszólt Tytti néninek valamelyik dédunoka, ő pedig magára öltötte legkomolyabb ábrázatát, az előre odakészített mikrofon mögé lépett, és az aljas, gonosz és hülye emberek ellentmondást nem tűrő hangján közölte:   

„Magyarországot ki kell zárni a schengeni övezetből!”

No, oszt vajon miért? – teszi fel magának a kérdést a jó ideje aljas, gonosz és hülye „európaiakon” és brüsszeli senkiháziakon edződött egyszeri magyar. Nyilván az a baj, hogy egyedül mi tartjuk be a schengeni szabályokat, az uniós törvényeket, mi védjük kerítéssel is a schengeni külső határt, fizetnünk is kellene érte napi egymillió eurót, de fizessen nektek, akinek hat anyja van, rohadékok, és azt is megszoktuk, hogy Bástya elvtársnő, Ursula, aki bizonyítandó, hogy ő nem sz…rt ér, éppen most akarta elhitetni a világgal, miszerint az oroszok meg akarták ölni, de 24 óra alatt kiderült, ő bizony sz…rt ér és senki sem akarta megölni, szóval Bástya elvtársnő széles mosollyal dicséri meg a lengyel kerítést, ám elítéli és bünteti a magyart, szóval ezt mind megszoktuk már, de miért is kell bennünket kizárni a schengeni övezetből?

Tytti néni megmondta:

„Tytti Tuppurainen arra hivatkozik, hogy a magyar kormány megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését […]”.

Ja, hogy ez a baj! A friss, ropogós, brüsszeli kemencéből előhúzott új magyar baj, magyar bűn…

És Tytti néni nem késlekedik:

„Tytti Tuppurainen, a finn Szociáldemokrata Párt elnöke felszólította az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését”.

Na, figyelj ide egy kicsit, te aljas, gonosz és hülye Tytti néni!

Magyarországon a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arra mutatott rá, hogy Magyarországon mindössze hatezer orosz munkavállalót regisztráltak, míg Németországban háromszázezret, azaz a programmal szembeni kifogások kizárólag politikai jellegűek.

Sikerült-e megértened? Mondom még egyszer: Magyarországon hatezer (6000) orosz munkavállalót regisztráltak, míg Németországban háromszázezret (300 000)!

Úgyhogy most fogod magad, Tytti néni, összecsomagolsz, elmész Németországba, megkeresed Merz kancellárt, aki ugyan papíron kereszténydemokrata, de ez arrafelé már semmit sem jelent, Merz ugyanúgy a te elvtársad, szóval elmész hozz és közlöd vele, hogy Németországot ki kell zárni a schengeni övezetből.

Ha ezzel végeztél, haladéktalanul beszámolsz róla, mi volt a válasz.

Világos, Tytti néni?

Na, ne pislogj, hanem igyekezz! Nem mondom el többször!

