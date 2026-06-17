Ha ez igaz, ha ez valóban ki lett mondva és nem orosz propaganda, akkor néhány dolgot határozottan ki kell jelentenünk.

Mindenekelőtt azt, hogy akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája „a népirtás és a háborús bűncselekmények kultúrája”, így, általánosságban, tehát akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik. És az a baj, hogy a teljességgel kikezdhetetlen fenti tételt sajnos alátámasztja a jelenlegi ukrán vezetés számos megnyilvánulása.

Vegyük például azt a tényt, hogy ebben a hónapban eltávolították Kijevben Bulgakov szobrát. Igen, mondom, Bulgakovét. A Mester és margarita írójáét, aki nélkül nincs egyetemes emberi kultúra és irodalom, legfeljebb mai ukrán – tessék választani...

A szobor eltávolításáról most szándékosan a 444 cikkéből idézek, mert ha selyemkesztyűben, simogatva és nagyon óvatosan, de még azok is megpróbáltak becsempészni a tudósításba némi kritikát. Ezt írták:

„Eltávolították Mihail Bulgakov szobrát Kijevben, ami a város leghíresebb írójának szülőházában kialakított múzeum mellett állt – írja a Meduza. Arról, hogy Kijevnek semmi szüksége a 2007-ben felállított Bulgakov-szoborra, a hatóságok tavaly decemberben döntötték el. A szobordöntésre a derusszifikáció jegyében került sor, a városi hatóságok az ukrán nemzetiesítésben és emlékezetpolitikában meghatározó szerepet játszó Nemzeti Emlékezet Intézetének állásfoglalására hivatkoztak:

«Mihail Bulgakov alakja szerepel azon személyek listáján, akiket az orosz propaganda az orosz birodalmi politika dicsőítésére használ, és a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat el kell távolítani a közterületről» – indokolták Bulgakov eltakarítását. A szobrott elvitték, és Bulgakov lányának adták.

Bulgakov megítélése a 2022-es orosz invázió óta sokat változott az orosz kapcsolatokat lehetőleg teljesen eltüntetni kívánó ukrán kultúrpolitikában.