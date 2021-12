„Sörre bor mindenkor, borra sör meggyötör” – tartja a régi mondás. Valami kell legyen benne, mert ugyanez a gondolat a román, a német és az angol közmondások között is fellelhető. Mindazonáltal sokan vannak vele úgy, hogy szívesen isznak sört borozás előtt, közben és akár utána is, volt alkalmam borakadémikus jóbarátomtól saját elméncségként hallani azt a kifacsart szójátékot, amit magam is „feltaláltam” megannyi kellemes, borkóstoló utáni sörözésből kiindulva: „borra sör, minden kör”.

Akárhogy is legyen, hiba kijátszani e két nemes italt egymás ellen. Egy igényes étteremben pedig jogos elvárás, hogy a bor- és a sörválaszték egyaránt emlékezetes legyen.

Így van ez a Percze étteremben is, mely Mád ékköve volt megnyitásától. A minőséggel, hagyománnyal szinonim Szepsy név fémjelezte a helyet a járvány kezdetéig. 2021-ben vette át az elsősorban sörtechnológia-gyártással és forgalmazással foglalkozó miskolci Zip’s cég, melynek gasztro-brew-pubjával foglalkoztam már e hasábokon. Az italválaszték szűk, de igényes, tartanak hét Szepsy-bort, Demetervin pezsgőt, négy Zip’s sört csapon, hármat palackban, továbbá minőségi töményitalokat.