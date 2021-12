Csúcsétterem Tokaj-hegyalján – Dereszla bisztró

A minőségi magyar borkészítés kilencvenes évekbeli reneszánszának nem kívánt, de alighanem szükségszerű kísérőjelensége volt a borsznobizmus szárba szökkenése. Divat lett érteni a borhoz, hangzatos véleményt formázni róla. Talán nincs e jelenségkörnek abszurdabb és egyben jellemzőbb példája, mint az ezredfordulón emlegetett abc-elv. „Anything but Cabernet”, Anything but Chardonnay”. Bármit igyunk, csak cabernet-t és chardonnay-t ne. Mert azt olyan unalmas, ugyebár. A felszínesség, a hozzá nem értés csimborasszója volt ez, miközben a világ legjobb fehérborainak jelentős része chardonnay-ból készül, s a két cabernet is borkolosszusoknak az összetevője.

Abban az időben sokaktól hallottam efféle kontár megjegyzéseket Tokajról. A sors megóvott attól, hogy ezeket magam is forgalmazzam, mivel két „boriránytű” segítségével vágtam neki a borok világának dzsungelét megismerni, a Rohály Gábor és Mészáros Gabriella által jegyzett Borkalauzzal, valamint az Alkonyi László által jegyzett Borbarát nevű szaklappal.