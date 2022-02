Váci ékszerdoboz: Lujza és Koriander

„Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár és vacsorázz, mint egy koldus” - tartja a népi mondás.

Az bizonyos, hogy az egészség szempontjából ebben van valami. Az is tény ugyanakkor, hogy a vacsora esik a legjobban, akkor tud az ember ellazulni, és stresszmentesen átadni magát a kulináris gyönyöröknek. Nem véletlen, hogy egy sor fine dining vendéglő nem nyit ki csak vacsoraidőben.

Mindazonáltal a 2010-es években megindult „street food boom” magával hozta a reggeli műfajának újjáéledését is, az elmúlt bő fél évtizedben, 2015 óta egyik színvonalas reggeliző nyitott a másik után. Gyökeret vert Budapesten a brunch műfaj is, a „breakfast” és a „lunch” ötvözete, a „regebéd”, mondhatnánk, ahogy ugye „vacsebéd” is létezik, mi családilag legalábbis így nevezzük késő délutáni ebédet, mely a vacsorát is helyettesíti.

A több tucat kiemelkedő reggeli-élmény közül hadd említsek néhányat. Életem reggelijének mondhatom a Café Dérynében elfogyasztott libamájjal és salátaegyveleggel kísért posírozott tojást, ízre, állagra egyaránt fenomenális volt, akárcsak a mellé adott saját sütésű kenyér.

A Déryné csúcsminőségű termékeket kínáló pékséget is működtet, a gyönyörűen berendezett, aprócska Zsebi névre boltokban is meg lehet ezeket kapni. (Tavaly vacsoráztam is a Dérynében, hiba nem volt semmiben, de az előző tapasztalatokat és az árakat tekintetben véve több kulináris kreativitást és fantáziát vártam volna, leginkább a desszert műfajban.)

A valaha kóstolt legjobb szendvicsek egyikét kaptuk egy Károly körúti belső udvarban, a Szimplyben, mely eséllyel nevezhet az abszolút győztes címére is. Avokádós kovászos kenyeret ettünk mikrozöldekkel, folyós sárgájú rántott főtt tojással, amit fűszeres mártáson tálaltak, koktélparadicsommal és céklával, majd kétféle fűszerolajjal öntöttek körbe.

Jó pár éve voltam az azóta is megérdemelt népszerűségnek örvendő Kicsi Zsóban a Frankel Leó utcában, ahol libamájas bundáskenyeret ettünk nagyon kedves kiszolgálás és szolid árak mellett. A hangulatos belteret is értékeltük.

A váci „Lujza és Korianderrel” részletesebben foglalkoznék, nem utolsósorban azért, mert ez a legfrissebb élmény. Eme egyedi névre keresztelt színvonalas, elegáns, otthonos, meghitt kávézó-reggeliző-ebédelő az azonos nevű, ékszerdobozszerű szálláshely keretében működik. Lágy fények, letisztult dizájn, igényes bútorzat, a szépen elrendezett pultban kóstolásra csábító sütemények. A falon makramék. A hasonlóan színvonalas téli teraszról szép kilátás nyílik a Dunára.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

„A Lujza és Koriander egy többfunkciós családi vállalkozás, ahol a család sokrétűségéből adódóan több pillérre épült a koncepció. Van, aki házakat épít, és mellette szenvedélye a kávé. Van, aki főzni szeret és a receptalkotás a mindene, van olyan is, aki folyton kertészkedik és van, aki a sütés megszállottja, de, ami mindenkiben közös az a vágy, hogy adhasson valamit az embereknek.” – olvashatjuk a jól szerkesztett, informatív honlapon, mely részletesen bemutatja eme idilli alkotó együttműködés minden tagját, a konyháért

felelő Dorkát, kinek beceneve Koriander, a cukrász Henit, akit Lujzának becéznek és Dorka párját, Levit, aki baristaként a kávék minőségét garantálja.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Kínálnak klasszikus és saját kreációjú reggeliket, így többek között „Napos oldal” címszó alatt tükörtojást három tojásból, verőcei bajor kolbásszal, házi ajvárral, friss zöldekkel, nagymarosi kovászos kenyérrel, Croque Monsieur-t, többféle szendvicset, a pulled porktól krémsajtos-sonkásig, palacsintákat, zabkását, vajas croissant-t, valamint helyben készült sütemények széles választékát. Ehhez jön a heti ajánlat, ezidőtájt a céklás rizottót és a zelleres almás fehérrépakrémlevest népszerűsíti a Facebook oldaluk.

Speciality kávét kínálnak, továbbá házi szörpöket, helyben készült frissítőket, hidegen préselt juice-okat a Juiceline kínálatából, ötféle kimért minőségi magyar bort meglepően kedvező áron, egy palackos prémium magyar pezsgőt, ötféle sört a Szent András sörfőzdétől. Figyelemre méltó és értékelendő a kommersz, nagyipari italok teljes hiánya.

Az árak értékarányosak, sok esetben kifejezetten kedvezőek. A kiszolgálás kifogástalan: kedves, udvarias, motivált, szakszerű.

Ettünk egy humusz shashukát, mely ízletes és ötletes volt, kóstoltunk továbbá négyféle süteményt a málnás sajttortától a mogyorós csokitortáig, melyek jó alapanyagból készültek, a törekvő bloggercukrászdák színvonalán.

A Lujza és Koriander lélekkel üzemeltetett hely.

Visszavágyunk.

Elérhetőségek

Lujza & Koriander

Vác, Ady Endre sétány 5.

Telefonszám: +36 30 265 0114

Honlap: http://lujzaeskoriander.hu/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Sütemény a Lujza és Koriander kínálatából. (Fotó: Borbély Zsolt Attila)