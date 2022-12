Badhanna – eredeti és újra gondolt távol keleti ízek a Belvárosban

Már az is igazi feladvány az egyszeri vendégnek, hogyan is ejtik az étterem nevét: Badhanna. Így, ahogy írjuk, azaz kicsit ázsiaiasan, vagy angolosan („Bed Hanna”)? Elárulom, ez utóbbi a megoldás. Ő egy kitalált kalandornő, aki végig vezet bennünket a távol-keleti országok gasztro-kultúráján.

Fotó: Viszlay Márk

Az éttermet a budapesti Belvárosban, a Szent István bazilika tőszomszédságában, a Herceprímás utcában találjuk. Ebből is látszik, hogy elsősorban a turistákra számítanak, mint elsődleges vendégek. A belső tetszetős, többszörösen bontott a tér, ami viszi a szemünket és felfedezésre csábít. Hongkong sikátorait idézi, mind színvilágában, mind sejtelmes megvilágításában.

Elsőként a bár tűnik fel, ahol már az étkezés előtt belekóstolhatunk kicsit Ázsia ízeibe egy-egy tetszetős koktéllal.

Mi a Roku meggyes gin tonicot, és az Orange Negronit próbáltuk ki, és tényleg eszünkbe jutottak a jellemző távol-keleti illatok, aromák.

Fotó: Viszlay Márk

Bármennyire is az ázsiai konyha a legfőbb csapásirány, talán sokaknak furcsa lehet, hogy a séf magyar. Cser Ádám többek között vezette a Michelin Bib Gourmand-nal díjazott Comptoire Gascon nevű vendéglátó egységet is. Itt fedezte fel magának vietnami konyhát. Célja, hogy fogásaival minél hitelesebben adja vissza az általa megtapasztalt ízeket és hangulatokat, olyan formában, hogy az a hazai és a fővárosba látogató nemzetközi közönség számára is újszerű és izgalmas legyen.

Fotó: Viszlay Márk

Az étterem nagy sikerű fogása a gyoza, ami töltött tésztabatyut jelent és számos elkészítési módja van. Ez egyik például olyan, mint a mi barátfülénk, vagy a szlávok pirogja, csak kicsiben. A legjellemzőbb töltelékek: a húsos és a zöldséges, de itt is találkozhatunk érdekességekkel, mint a király rákos, a tépett teriyaki csirkés, vagy a zöldfűszeres tojásos. A sokoldalú ételt fogyaszthatjuk különböző szószokba mártva, de akár levesbe főzve is. Ha betérnek a Badhannába, ki ne hagyják! De vigyázzanak a gyozákkal, mert, bár fine dining étteremről van szó, tehát nincsenek gyomorrepesztő adagok, ezeket a kis batyukat és gőzgombócokat – magyarosan szólva – úgy lehet „nyelni”, mint kacsa a nokedlit.

De fellelhetünk úgynevezett Bao burgereket is. Természetesen, itt se a megszokott ízekre készüljünk a zsömlében! Lássuk például a Kani burger összetevőit, amely gasztrokalandoroknak, mondhatni kötelező fogás: ropogós bundában sült puha páncélú rák, gőzölt zsemle, sriracha majonéz, vágott saláta, savanyított retek.

Az árszintet érzékeltetve, egy Kani burger 3400 forintba kerül, ami ismerve a pesti kézműves hamburgerek árát, és tudva, hogy a legbelebb Belvárosban vagyunk, egyáltalán nem elszállt ár, ráadásul ilyet nem kapunk minden sarkon.

Újdonság, hogy novembertől a hátsó nagyterem esténként éjszakai szórakozóhelyé változik, melyben modern, de nem a mainstreamhez tartozó igai klubslágerekkel várják a mulatni vágyókat.

Badhanna 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. Foglalás: +36-70-343-6660, vagy a honlapon badhanna.hu Nyitvatartás: Hétfő – szerda: 17:00 – 24:00 Csütörtök – szombat: 12:00 – 24:00

Borítókép: Gyoza (töltött batyu) (Fotó: Viszlay Márk)