Bizonytalan egyensúly: a miskolci Balance

Így is volt. Az italválaszték zömét helyi minőségi tételek adják, a néhány multiüdítőt leszámítva csupa igényes termék, legyen szó sörről, borról, tömény- vagy alkoholmentes italról. Három sört tartanak a Tokajban működő BAZ főzdétől, bő tucatnyi bükki bort főként Sándor Zsolttól, és Dér gyümölcsleveket. A pálinkákat a Miskolctól 30 kilométerre fekvő damaki Sáppusztai főzde szállítja. Figyelemre méltó a négy-öt vodka, whisky és gin is, utóbbiak esetében az öt tételből három élvonalbeli magyar, köztük a többszörös díjnyertes Opera.

Fotó: A szerző felvétele

A BAZ pilsnerre esett a választásom, mely hozta a Dohány utcai sörözőből ismert kitűnő formáját. (Gyakran illetjük a negyed-ötöd osztályú kocsmákat a „késdobáló” jelzővel, nos, a vita felett első osztályba illő BAZ Beer Bar egy baltadobáló pincével működik szimbiotikus viszonyban. Baltát még nem dobáltam náluk, de a sörözőbe több ízben is betértem. A bejáratnál elhelyezett, acél alkatrészekből egybeforrasztott „életnagyságú” Predator- és Alien-figura egyedi látványosságot képezett itt, míg nem leltek más helyet a kortárs művészet eme egyedi darabjainak.)

Fotó: A szerző felvétele

Nem álltam meg, hogy a sör mellé ne rendeljek egy pohár bort Hajdú Rolandtól, a bükki organikus borászkodás jeles képviselőjétől, annál is inkább, hogy borait eladdig még nem volt alkalmam kóstolni. Chardonnay Cherépje, s honlapjának szemügyre vétele meggyőzött arról, hogy érdemes lenne e pincészet termékeire odafigyelni a jövőben.

Az ételkínálat tudatos koncepcióra enged következtetni, meg is kérdeztem a kedves, szívélyes pultos hölgyet, hogy ki áll a konyha élén, s hogy hol dolgozott korábban. (Az is sokat elmond az alkalmazottak felkészültségéről, hogy egy banális, de nem feltétlenül mindennapi kérdésre tudnak-e felelni. A „Pizza Me” nevű, egyébként a jobbak közé tartozó pizzaszeletlánc Széchenyi utcai egységében nem kaptam választ arra a rendkívül egyszerű kérdésre, hogy hol főzik a cég egyetlen, saját logós sörét. Miután magam bogarásztam ki ezt az információt a doboz apró betűi közül, és közöltem a pultos hölggyel, hogy a remek fővárosi First Craft Beer az „elkövető”, köszönöm helyett azt a választ kaptam, hogy ő nem iszik ilyeneket. Nem vagyok sem kekec, sem kioktató vendégtípus, de finoman jeleztem, hogy ez akkor is hasznos információ számára, ha nem fogyaszt kézműves söröket, pusztán azon okból kifolyólag, hogy ott áll a pult másik oldalán.)