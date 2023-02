Történelmi kávéház a Nyergestetőn

A Nyergestető hősies védőinek tiszteletére felállított emlékmű és a vele szemben fekvő dombon kialakított kopjafaerdő a Kárpát medence legszívbemarkolóbb történelmi helyszíneinek egyike, a kollektív nemzeti emlékezet létezésének bizonyítéka. Itt mindig van friss virág, akárcsak a Madarasi Hargita Turul szobra előtt, vagy Tamási Áron farkaslaki síremlékén.

A 878 méter magas hágó választja el a csíki és a háromszéki medencét.

A rendszerváltás óta az 1897-ben felállított emlékmű a március 15-i ünnepségek egyik kiemelt helyszíne.

A történelmi hátteret illetően adjuk át a szót Orbán Balázsnak, „A Székelyföld leírása” című monumentális munka szerzőjének: „A Nyerges ugyan nem szoros, hanem hegyvonal; de oly hegyhát, mely teljesen uralogja a Kászon felől oda vezető szük völgyet és a Nyerges keleti oldalán felvonuló egyedül lehetséges utat. Csekély ide helyezett erő hadseregeket tudna feltartóztatni. S hogy a Nyerges hadtani fontosságát többször használták fel, arra történelmünkben több adatot találhatunk; – mert itt verték szét 1550-ben a székelyek Kemény János vezetése alatt István moldovai vajda öcscsének seregét, ki a Martinuzzi és Petrovits összekoczczanása előidézte zavarokban a porta által küldetett Erdély feldulására. Itt állottak meg a csíkiak 1660-ban, midőn a Háromszéket neroi kegyetlenséggel duló Barcsai Gábor közelge, Csíkot hasonló sorsra juttatni; (…) És itt állott 1849-ki aug. 1-jén Tuzson János honvédezredes. (…) Miután Kászon-Ujfaluból a felnyomuló oroszok és az azok után jövő Calm-Gallas elől egy heves csata után visszavonulni volt kénytelen; (júl. 31-én) a Nyergestetőn állitá fel fedett helyzetben ágyuit s elszánt honvédeit.

A mitsem sejtő oroszok minden elővigyázat nélkül tömegesen nyomultak fel a meredeken emelkedő országuton, Tuzson bevárta lőtávolságra, s akkor kartács- tüzzel sepreté őket le.

Sokszor kisértének az oroszok elszánt, kétségbeesett rohamot, de az oroszlánként harczoló honvédek és a halált osztó ágyuk mindig visszaterelték.

Végre találkozott egy kászoni oláh, ki a kozákokat mellékösvényeken bevezeté Szent-Márton felé Csíkba, s igy a nyergesi hadállás megkerülve, hátulról lévén fenyegetve, Tuzson kénytelen volt az eltiprott szabadság ezen utolsó győzelme után feladni hadállását, s a tusnádi szorosból elvonuló Gál Sándorral csatlakozva, a Mitácson átcsapni. (Természetesen meghagytam az eredeti helyesírást. Továbbiakat itt olvashatunk a Nyergestetőről és környezetéről Orbán Balázstól. )

A magyar Thermopülai csataként emlegetett ütközet hősei előtt a Historica zenekar is tisztelgett.

S ha már a művészetnél tartunk, hadd illesszük ide az egyik legnagyobb erdélyi költő, Kányádi Sándor 1965-ben írott versét is.

Nyergestető

A néhai jó öreg Gaál Mózesre, / gyermekkorom regélőjére is emlékezve / “Csíkországban, hol az erdők /zöldebbek talán, mint máshol,/

ahol ezüst hangú rigók / énekelnek a nagy fákon, /s hol a fenyők olyan mélyen / kapaszkodnak a vén földbe,/ kitépni vihar sem tudja / másképpen, csak kettétörve, / van ott a sok nagy hegy között / egy szelíden, szépen hajló, / mint egy nyereg, kit viselne / mesebeli óriás ló. / Úgy is hívják: Nyergestető; / egyik kengyelvasa: Kászon, / a másik meg, az innenső, / itt csillogna Csíkkozmáson. / Nemcsak szép, de híres hely is, / fönn a tetőn a nyeregben /ott zöldellnek a fenyőfák / egész Csíkban a legszebben, / ott eresztik legmélyebbre /gyökerüket a vén törzsek, / nem mozdulnak a viharban, / inkább szálig kettétörnek. / Évszázados az az erdő, / áll azóta rendületlen, / szabadságharcosok vére / lüktet lenn a gyökerekben, / mert temető ez az erdő, / és kopjafa minden szál fa, / itt esett el Gál Sándornak / száznál is több katonája. / Véres harc volt, a patak is / vértől áradt azon reggel. / Támadt a cár és a császár / hatalmas nagy hadsereggel. / De a védők nem rettentek / alig voltak, ha kétszázan -, / álltak, mint a fenyők, a harc / rettentő vad viharában. / Végül csellel, árulással / délre körülvették őket, / meg nem adta magát székely, / mint a szálfák, kettétörtek. / Elámult az ellenség is / ekkora bátorság láttán, / zászlót hajtva temette el / a hősöket a hegy hátán. / Úgy haltak meg a székelyek, /

mind egy szálig, olyan bátran, / mint az a görög háromszáz / Termopüle szorosában. / Nem tud róluk a nagyvilág, / hőstettükről nem beszélnek, / hírük nem őrzi legenda, / dicsőítő harci ének, / csak a sírjukon nőtt fenyők, /

fönn a tetőn, a nyeregben, / s azért zöldell az az erdő / egész Csíkban a legszebben.