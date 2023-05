A népszerűség bűn?

A fajta nemzetközi ismertségének kezdete a 80-as évekhez köthető. Nem az őshaza, a francia Loire-mente borai, sokkal inkább a jóval könnyebben érthető új-zélandi borok hozták meg ezt a sikert számára. Remek savszerkezete komoly tartást ad borainak. A legizgalmasabb termőhelyeken érdekes módon sokkal inkább a terroir jegyei érezhetők benne, sokkal kevésbé látványos az aromatikája. Van néhány olyan Loire menti termőterülete, amelynek a neve a hazai borkedvelők között is ismertként cseng. Sancerre, Pouilly-Fumé a két legkeresettebb. Kitűnő édesborok is készülnek belőle, botritiszes szőlőből, a mi tokaji borainkhoz hasonló stílusban.

Fotó: Pixabay

A francia fajtatársak általában sokkal visszafogottabbak a tengerentúl borainál, és hű tükrét mutatják a termőhelynek. A franciához hasonlóan értékes és szép, a fajta komolyabb oldalát kínáló borok készülnek a szomszédunkban is. Ausztria Dél-Stájerország kínálatával már a 90-es évek elején elkezdte beírni magát a világ elit borkínálatába. A fejlődésük irigylésre méltó módon azóta is tart. Sós, ásványos, szikár és elegáns borok születnek itt is. Annak idején ők is a könnyebb utat választották és behódoltak a hideg, irányított erjesztés adta népszerű keret kívánalmainak. Aztán szépen lassan rájöttek, hogy az ő terroir-juk sokkal többet tud ennél. Ma már nem ritkaság a 150-200 eurós sauvignon blanc erről a tájról.

Szélkerék – Dél-Stájerország Kétségtelen, hogy a fajta bora általában épp olyan könnyen felismerhető, mint mondjuk az Irsai Olivér. Ebben közrejátszik a legegyszerűbb technológia gyakori alkalmazása is, de ez senkit ne tévesszen meg. A fajta „képzelt egyszerűsége” többnyire a gyenge szőlészeti és borászati háttérnek köszönhető, az igénytelen és olcsó borkészítésnek. Ehhez pedig magának a fajtának semmi köze. A legszebb Beethoven-szonáta is romokban heverhet a zongora húrjai között, ha nem avatott muzsikus játssza. Önmagában ez vagy éppen a másik véglet – a könnyű érthetőség – egyetlen szőlőfajtát sem értékel le. Magam úgy vélem, nem szégyen szeretni a sauvignon blanc borait. Persze csak azt, ami valóban jó. A minőség a döntő, nem a címkézés. Műveltebb ínyű borkedvelők szoktak sokszor fanyalogni a fajtától épp azért, mert az olcsóbb változatai valóban nem a cizelláltságról szólnak. De érdemes azt is megnézni, mi rejlik a népszerűség mögött. Mitől is lett annyira kedvelt ez a fajta, hogy mostanában divat legyen elkerülni? De hogy visszatérjünk a kiinduláshoz: tessék kipróbálni egy finom spárgakrémleves vagy hideg spárgamousse mellett. Véleményem szerint egyértelműen sikerorientált vállalkozás.

Etyeki Kúria Mérész Projekt Fumé 2018 MSP #7 Mérész Sándor kísérleti tételei közül egy a hetedik. Flexcube-ban érlelődött, aminek a használata egyre kívánatosabb lesz világszerte, a fenntarthatóság reményében. A visszafogott és kontroll alatt tartott mikro-oxidáció véleményem szerint jót tett ennek a 100% sauvignon blanc bornak. Meggyőződésem, hogy itt is az alapanyag a döntő, jó szőlő talán befőttesüvegben is tudna jó eredményt adni. Gazdag az illata, leheletnyi édeskés bodzás felhanggal, kevesebb fajtakarakterrel. Teste is szép, jó arányú, alapvetően telt kontúrokat mutató hosszú bor. Az évjárat sauvignon blanc-jai közül nekem a wild fermented a kedvencem.

Légli Ottó János hegy Sauvignon blanc 2018 A Dél-Balaton egyik meghatározó fehérbora – évek óta. Kitűnő arányérzékkel és ízléssel elkészített bor. Nem a zöldfüves-csalános illattal indul és győz. Sokkal inkább Loir menti fajtatársait idézi, semmint a tengeren túl lehengerlő tételeit. Visszafogott a hordó jelenléte, remek a bor savszerkezete. Sajnos a hazai fogyasztók méltatlanul nem díjazzák ezt a stílust. Számomra igazi etalonja a hazai sauvignon blanc kínálatnak.

