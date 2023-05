Koronázási quiche – azaz miért francia fogás az ünnepi étel a brit királyi asztalon?

2023. május 6-án már nem ugyanaz a birodalmi érzület hatja át Nagy-Britannia és a nyomokban még létező Nemzetközösség állampolgárainak szívét, mint 1953-ban. Ezt aligha vitatná bárki is, az elmúlt hetven év innen nézve is rohamos változásokat hozott a mostanság leghangosabb uralkodóház életébe. Engem a koronázással kapcsolatban – nem szégyellem – két dolog izgat igazán. Az egyik, hogy hivatalos ünnep lesz-e III. Károly király születésnapja, november 14. – ez a nap ugyanis számomra is igen személyes és fontos dátum. A másik: mit eszik-iszik a népes vendégsereg a neves napon.

Nagy-Britanniában a koronázásokat évszázadokon át a Westminster Hallban rendezett nagyszabású, hivalkodó lakomával ünnepelték, amely I. Richárd 1189-es megkoronázásakor kezdődött, és egészen a IV. György számára 1821-ben rendezett lakomáig tartott. Rengeteget költöttek rá, és mai ízléssel nézve a dolgokat, bizony találunk furcsa fogásokat a felszolgált ételek és italok között, nem beszélve a mennyiségekről. Az ebben a sorban utolsó hivalkodónak mondott 1821-es vacsorán hetvennél több fogást sorakoztattak fel.

Évszázadok teltek-múltak, de a legfontosabb innivaló mindegyik koronázási asztalon a bor volt. Függetlenül attól, hogy akkoriban az angol föld még nem termett bort – és remek pezsgőt sem. A franciák sok száz éven keresztül remekeltek a kivételes eseményeken, elsősorban Champagne de Burgundia és Bordeaux sem maradt ki a sorból.

VII. Edward 1902 nyarán tartott szűkkörű koronázási vacsoráján Mumm Cordon Rouge volt a koccintás itala. A korabeli koronázási menükben a borok és az ételek sorrendje manapság már zavarónak tűnhet. II. Erzsébet 1953-as vacsoráján a bárányhúshoz párosított 1934-es Lafite-Rotschild borát (Bordeux) egy ugyanebből az évjáratból származó Pol Roger követte, amely a mousseline mártással készült spárga kísérője volt.

A tegnapi alkalomra a világ minden táján készültek a pincészetek. Portói borokkal például. A Taylor's ház 1500 palack "Very Very Very Old Tawny Port Coronation Edition-t hozott forgalomba, nem csekély palackonkénti 425 fontos áron. Természetesen a hazai pezsgőkészítők is kellően kifényesítették pincéiket a nagy alkalomra. Az egyik ilyen ünnepi tétel a Coronation Classic Cuvée, amit az elmaradhatatlan fish and chips mellé ajánlanak. Sokan vagyunk amúgy, akik sokkal inkább kíváncsiak lennénk a sokszor bizonyított Nytimber ház tegnapra kreált italára. Classic Cuvée Multi-Vintage palackjaik például biztosan megfelelnének az alkalomra, de szívesen megkóstolnám a Chapel Down 2000 palack 2016-os évjáratú "Coronation Edition" pezsgőt is. A csatorna túloldala is megtette a maga kötelező lépéseit, például a Moët & Chandon Champagne ház is forgalomba hozta saját, a koronázás alkalmából palackozott exkluzív Moët Impérial magnum tételét. Amúgy ez is évszázados hagyomány, a Moët & Chandon régóta ápol közelebbi kapcsolatokat a brit királyi családdal. Viktória királynő 1893-ban királyi garanciát adott a háznak, ami azt jelentette, hogy a királyi ház számára szállítottak – hogy mennyi volt az éves fogyasztásuk, azt sajnos nem tudtam feltárni.

Bármit fogyasszanak is az ünneplő britek, egy biztos: Kamilla királyné nagy rajongója az angol pezsgőknek és boroknak. A hazai Szőlészeti Szövetség elnöki tisztét is elvállalta és bár tudjuk jól, hogy a királyi család tagjai szinte megszámlálhatatlan jótékonysági és társadalmi szervezet tiszteletbeli vezető tisztségét töltik be, ez a magyar borisszák számára is jól hangzik.

És hogy miért a koronázási quiche? Úgy gondolom ez a nem túl bonyolult fogás próbálja közvetíteni a következő brit uralkodón keresztül azt a változást, ami az elmúlt hetven évben, édesanyja, II. Erzsébet trónra kerülését követően bekövetkezett. Nyitott, elfogadó, környezettudatos és költségkímélő. Ezt a képet próbálja a magyar gyökerekkel is rendelkező III. Károly közvetíteni saját magával és elkövetkezendő uralkodói időszakával kapcsolatban. Hogy mindez valóság lesz-e és ha igen meddig fog tartani, a jövő kérdése. Nekünk innen, Európa közepéből legfeljebb a jóindulatú és objektív kívülálló szerepe és bekiabálási lehetősége jut. Mindenesetre bárki könnyedén elkészítheti a spenóttal, lóbabbal, Cheddar sajttal ízesített francia pitét, ami húsmentes, viszonylag egyszerű és egyáltalán nem ragaszkodik a brit hagyományokhoz. A magam részéről amúgy a II. Erzsébet királynő 1953-as koronázására kreált és sokkal inkább birodalmi tudatot jelképező csirkesalátát készítem el. Mert bizony a mangó chutney és curry ízesítés nem igazán köthető a brit szigetekhez. Azért a rend kedvéért bontunk majd hozzá egy palack szimpla Nytimber pezsgőt. Biztos, ami biztos alapon.

A koronázási menü további fogásaiként padlizsánt, ázsiai fűszerezésű bárányt, ananász salsával kínált garnélás tacot valamint epres-gyömbéres trifle-t kínálnak majd.

És hogy maguk a britek hogyan vélekednek a koronázásról és magáról a monarchia intézményéről, évtizedek óta vitatéma. Egy nem apró részletkérdést viszonylag ritkán érintenek az esemény kapcsán. A koronázás olyan szertartás, amelynek során az uralkodót az anglikán egyház legfőbb vezetőjeként szentelik fel - más szóval Károly királyt felkenik. Ez pedig – bárhonnan nézzük is – az európai létünk és hagyományunk egyik alappillére.