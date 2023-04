Miskolcon is borozhatunk

Az esemény alkalmából kinyit huszonnégy magánpince és huszonkét gasztronómiai szolgáltató termékeiből válogathatnak majd az érdeklődők, akiknek húsz helyszínen ötvenöt fellépő „húzza majd a talpalávalót”.

Idén először kap önálló színpadot a rendezvényen a hip-hop, de a rock, a pop, a jazz és a folk műfajok kedvelőinek sem kell aggódniuk.

Többek között fellép a Djabe, a Loop Doctors, a Jazz Inside, a Csak zenekar, a Bíborszél, a Zenegép, az Ildi Rider, a Ritmiklift, a Zenemi!, a MiniArtűr és Sub Bass Monster is, az avasi református templomban pedig Auth Csilla, Horváth Ádám és Kántor Bogi adnak koncertet. A „borangolók nótáját pedig az Agyagbanda és a Számadó Zenekar húzza majd el” – írták.

A XI. Avasi Borangolás tiszteleg az 1973-as Miskolci Rockfesztivál előtt is, amelynek ötvenedik évfordulójára emlékfesztivállal készülnek Diósgyőrben.

Ennek apropóján négy miskolci zenekar ad közös „BORPOP-koncertet” az Amfiteátrumban, saját stílusukban előadva egy-egy olyan dalt, amely elhangzott a 73-as fesztiválon.

Nagy választék lesz borokból is, ott lesz Áts Károly és az év borászai, a Bock Borászat, Maul Zsolt, Németh Janó, a Demeter borászat, a Disznókő Szőlőbirtok, a Sanzon Tokaj, a Cardium Borászat, a Grand Tokaj, az Ikon Borászat és a Hilltop. Lesz Szekszárd tér, Mátra tér, Felvidéki utca, illetve Tokaj sor is, ahol akár a tájegységre koncentrálva is megkóstolhatják majd a résztvevők a borvidékek legkiválóbb borait – közölték.

Mint írták, a sportok kedvelői sem maradnak ki, hiszen megrendezik az „AVASember-kupát” és a „kisAVASember-kihívást” is, emellett a borangoláson változatos programok várják a családokat és a gyermekeket. Lesznek kutyás rendezvények, szakmai programok, valamint kézműves vásár és pinceszépségverseny is. Hozzátették,

az idei fesztivál minden eddiginél zöldebb és környezetbarátabb lesz.

A Miskolczi Borbarátok Társasága egyesület tizenegy éve tűzte ki céljául a tradicionális miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztését, és ez a szándék hozta létre az Avasi Borangolást – idézték fel a közleményben.