Deep Purple burger a Rock Burger Cirkuszban

Ha Balatonszemes vendéglátása szóba kerül, majd’ mindenki a balatoni vendéglátás első számú sztárjára, a Kistücsök étteremre asszociál, ami érthető és megérdemelt. A minap az egyik legelismertebb borszakértő, Fiáth Attila hívta fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzésben arra, hogy mekkora teljesítmény az, ha egy vendéglátó egység több évtizeden keresztül minőségi szemlélettel tud működni. Hogy a szóban forgó bejegyzésnek mi adott apropót, az más kérdés, a lényeg, hogy le a kalapot a példaként megemlített, nagy múltra visszatekintő fővárosi kulináris műhelyek előtt. Hadd idézzem: „Rosenstein, Pomo d’Oro, Fausto, sőt Náncsi néni, Remíz, sőt Pocakos Lakatos”. A Pocakos Lakatost leszámítva (mely egyébként szerepel a célpontlistámon) valamennyi egységben megfordultam, legtöbbjükben nem is egyszer, szinttartásuk, egyes esetekben a fejlődésük példaértékű. Melléjük illeszthető bízvást a Kistücsök, az encsi Anyukám mondta, a fertőrákosi Ráspi, a békéscsabai Kisvendéglő a Hargitához, „sőt” a lajosmizsei Tanyacsárda vagy a csarnótai Tenkes csárda. S a sor szerencsére még hosszan folytatható.

Tény ugyanakkor, hogy rejteget még izgalmas kulináris célpontokat Balatonszemes a tavaly elnyert Michelin Bib Gourmand elismerést idén is megtartó Kistücsök Food and Roomon kívül.

Hogy messzebb ne menjünk, itt működik a déli part egyik legnépszerűbb halsütödéje, az András büfé, az Aszófői halsütő és a szigligeti Oszi bácsi méltó társa.

Friss hal, egyszerű technológia, aki reális várakozásokkal érkezik, nem fog csalódni.

A nemrégiben eltöltöttünk Szemesen családi körben közel egy napot azzal, hogy feltérképezzük a még nem ismert helyeket. Jártunk több fagyizóban, kocsmában, lángosozóban, büfében, ezek zöme nem jelentett sok izgalmat, sőt a Lángosház felállította a lángoscsomagolás árrekordját, háromszáz forintot fizettem azért, hogy egy papírba burkolják az egyébként nem kellően foszlós és könnyed lángost. De akadtunk gyöngyszemekre is.

A kiváló, fantáziadús frissen préselt leveleket kínáló Juice bárra és a fagylaltversenyeken is szépen szereplő, ízre, állagra egyaránt pazar fagyikat kínáló Margarétára véletlenül akadtunk rá, a Rock Burger Cirkuszba viszont célirányosan mentünk.

A Balatonlellét átszelő 7-es út mentén működő testvéregységben már jártunk pár éve, s igen jó élménnyel távoztunk. Megnyert a nyers tégla, a belső gerendázat és kisebb-nagyobb hordók által adott rusztikus hangulat, annál is inkább, hogy mindezt kiegészíti a névválasztáshoz illően megannyi koncertplakát, lemezborító s fotó különféle magyar és külföldi rockelőadókról, Eric Claptontól Jimi Hendrixen keresztül a Piramisig vagy az Omegáig. Akit kamaszkorában rabul ejt a műfaj, és több mint negyven éve ezeket az előadókat (is) hallgatja, igencsak értékeli e dizájnt és zenét napjaink elkommercializálódott, értékelhetetlen ütemes zörejeket vagy agresszáló szavalást zeneként eladó világában.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

Két tizenéves fiúval ültem be hozzájuk, ők alighanem a zenei ízlésüknek megfelelően rendeltek burgert, egyikük az alapburgerként funkcionáló Rolling Stonest választotta (benne 140 grammos marhahúspogácsa, házi burgerszósz, hagyma, paradicsom, jégsaláta), másikuk a Deep Purple-t (benne ugyanolyan hús, BBQ szósz, hagymalekvár, brie sajt, jégsaláta). Jómagam a stílszerűen, az alapanyag rózsás színárnyalatára utalva Pink Floydnak nevezett kompozíciót kértem (benne 130 grammos lazacpogácsa, citromos-kapros majonéz és rukkola). Janis Joplint is kedveljük, de csirkeburgert nem szoktunk enni.

Burgereink kifejezetten jónak bizonyultak, mind a buci, mind az ízesítőelemek, mind pedig a hús/halpogácsák ízét és állagát tekintve. Jobbféle mirelit krumplit és korrekt majonézes káposztasalátát adtak mellé.

Az élmény elég meggyőző volt ahhoz, hogy rákeressek a világhálón a helyre. Honlapjuk röviden és lényegre törően vázolja a fejlődésüket. Megtudhatjuk, hogy a 2016-ban nyílt az első egység Lellén, 2017-ben két budapesti, egy Pesten, a Nagymező utcában, mely sajnos a járvány idején bezárt, egy a Lupa tónál. 2020-ban nyitott a szemesi, mindeközben egy food truckkal is járják az országot.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

A balatonszemesi Rock Burger Cirkuszban is remek a dizájn, az egyik falon gitárok, a másikon berámozott zenészfotók, harmadikon megannyi plakát. Az étlapon a P.Mobil második nagylemezén, a Heavy Medálon megjelent Lámpagyár című dalból olvashatunk idézetet „Te vagy a fény az éjszakában, gyere, dolgozz a lámpagyárban, te vagy a fény a lámpagyárban, világíts az éjszakában.” Ötletes, hogy a wifihálózat neve „rockburgergroupie” (ha valakinek nem lenne világos a „groupie” kifejezés jelentése, itt talál precíz értelmezést), a jelszó pedig LEDZEPPELIN.

Burgereken kívül kínálnak háromféle levest, köztük Tom Yumot, ropogós vagy BBQ-csirkeszárnyat, shakshukát, óriás BBQ-oldalast, pizzákat s meggyes-mákos gubát kókusztejjel.

Mivel aznap már több helyen is megfordultunk, rendelésünket a lényegre szorítottuk. Kisebbik fiamnak az volt kikötése, hogy hagymalekvár is legyen a burgerben, úgyhogy ezúttal ő kapta Deep Purple burgert, mely megfelelt felfokozott elvárásainknak. A burger lelke a hús, ennek kell szaftosnak és a bucival arányosnak lennie, úgy, ahogy a Rock Burgerben készítik. Átsütve, szárazon élvezhetetlen.

A minap az egyik legelismertebb, díjnyertes burgereket is jegyző „Beer and burgers” minilánc törökszentmiklósi egységében kaptam a zsemléhez képest alulméretezett s ami rosszabb, túlsütött húst. Megjegyzem, tavalyelőtt decemberben Szolnok külvárosában ugyanezen cég burgere kifogástalan volt. A magam részéről adnék még egy esélyt a helynek, többek közt azért is, mert van bátorságuk választékba venni egy brutál csípős burgert, amit saját chiliszósszal kínálnak. Kaptam a szószból kóstolót kiskanálon, egyike volt a legjobbaknak. Ketten is figyelmeztettek, hogy a „Devil’s Burger” nagyon csíp, ez kétségkívül indokolt eljárásmód, hiszen sokan azt hiszik, hogy a „csípős” kategória a Scoville-skálán ezeregységes Erős Pistát jelenti, miközben a valódi chiliélmény a háromszázezer SHU feletti Habanerónál kezdődik, ennek a szósznak az erőssége megítélésem szerint jóval egymillió felett van. Másik érv a visszatérés mellett, hogy szimbiózisban működnek az egyik legjobb magyar sörfőzdével, az Ugarral, melynek brew pubja, a Kombinát csak hétvégén nyit ki, de söreik ott vannak hétköznap is, kedvező áron a burgerezőben.

S témánál is vagyunk. Bármennyire is rokonszenves hely a Rock Burger Cirkusz, arról sem hallgathatunk, hogy az italválasztékot szemügyre véve egyetlen minőségi sört sem találunk a választékban, csak nagyipari multitermékeket. Ami annál is nagyobb csalódás, hogy Lellén tartottak Beertailor söröket, melyeket a kisüzemi szegmens felsőközép kategóriás főzetei közé sorolnék. Sör és burger – ezek összetartozó fogalmak. Prémium burger mellé tömegsört adni minimum stílustalanság. Az italválaszték ezt leszámítva rendben van. Borlapjukon a Pannon borbolt szortimentjéből szerepel tucatnyi tétel, helyeselhető módon balatoni dominanciával. A tömények zömét a prémium tételekből válogatták.

Mindent egybevetve a Rock Burger Cirkusz a műfaj élvonalába tartozik, burgerrajongóknak kötelező célpont.

Elérhetőségek:

Rock Burger cirkusz

Balatonszemes, Kisfaludy utca 12.

Telefonszám: +36 20 427 2790

Honlap: https://www.facebook.com/rockburgercirkusz/

E-mail-cím: [email protected]