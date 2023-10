„Manga-huszár” a Nyugatinál

Rá is kérdeztem erre, akkor derült ki, hogy felszolgálónk egyben tulajdonos és üzletvezető is, a borokat pedig ő válogatta össze. Azt is megtudtuk, hogy a japán és magyar konyha fogásainak egymás melletti szerepeltetése mögött az a megfontolás áll, hogy a turisták szívesen ismerkednek a magyar konyhával, a helybeli ínyencek pedig a japánnal.

A mi esetünkben ez be is vált, bármikor örömmel eszünk egy jó marhapörköltet vagy tojásos galuskát (ezek is szerepelnek a választékban), de azt megtehetjük otthon is, így inkább távolikeleti fogásokat kóstoltunk.

A kacsa-ramen mély ízű, jó a tészta-shi take-tojás betét is. A gyozán megjelenésre lehetne finomítani, a hőkezelési technológián is, ami a tésztaburkot illeti, de összélményre ez is megnyert, hála a jó tartású, jó ízű tölteléknek, örültünk, hogy maga a tulaj javasolta, hogy vegyesen rendeljünk, öt rákosat és öt sertéshúsosat.

A velőscsont komoly adag, ilyenkor jön igazán jól, ha többen osztozunk minden ételen. Félbe vágva, majd megsütve készítik el, megnyerően tálalják, hagymaváltozatokkal.

Ha már szóba került korábban a csípős ízvilág, kiemelném azt is, hogy tartanak háromféle prémium szószt, az egyik legjobb chili-műhelytől, a nagymarosi Gabko-tól.

A desszertrovatból a matcha teás panna cotta vonzott legjobban, de az sajnos épp kifogyott, így vacsoránkat egy jól sikerült csokimousse-szal zártuk, ami a déli menünek volt része s nem is került a számlára.

Kifejezetten jó élménnyel távoztunk, sok hasonlóan elégedett vendéget kívánunk az étteremnek.

Elérhetőségek:

KPI’s Soup and More

Budapest, Nyugati tér 1.

Telefonszám: +36 1 776 6933

Honlap: https://www.kpis.restaurant/hu/

E-mail.cím: [email protected]

