Prémium steakhouse Kolozsváron, az Attila úton

Igyekeztem az elmúlt években mind a huszonkét helyet végigjárni, ez három híján sikerült is. A Ciao NY, az Indigo és a Manger van még hátra. Legfrissebb élményem a néhány napja meglátogatott Adi Steak House.

A beltér megnyerő, a nyerstégla falakon berámázott, hangulatos archív fotók, az ablak-beszögellésekben zöld növények, a bejárattól balra láthatjuk, miképpen készülnek faszénparázson a különféle húsok.

A szerző felvétele

Az asztalon só- és borsdaráló, minőségi olívaolaj és balzsamecet.

A szerző felvétele

Kérésre megannyi aromatizált sóval is kedveskednek a vendégeknek.

A szerző felvétele

Steak-hangsúlyos, mediterrán ihletésű nemzetközi konyhát visznek, de a Kárpát-medence konyhaművészete is megjelenik néhány fogás erejéig. Az Észak- és Dél-Amerikából importált Angus- s egy wagyu-steak mellett kínálnak többek között gombacsorbát, vargányás rizottót, brie-szószos bélszíncsíkokkal felszolgált tagliatellét, provence-i stílusban elkészített báránykarajt, csontos borjúkarajt, pata negra sertéshasalját és Callebaut csokoládéból készített csokivulkánt. (Stílusosan moelleux-nek írva, mint ahogy a hízott szárnyasmájat is foie grasként tüntetik fel az étlapon, amit a magam részéről rokonszenvvel nézek, a magas gasztronómia közös nyelve a francia, tetszik vagy nem tetszik ez bárkinek is.)

Az árszabás helyenként kifejezetten meglepő. A prémium alapanyagokból készült ételeknek értelemszerűen megkérik az árát, viszont a többi fogás díjszabása elképesztően kedvező. Egy felsőkategóriás helyen 1250 forintért (16 lej) padlizsánkrémet, azt hiszem, sehol nem lehet kapni ma a Kárpát-medencében, a chili con carne is potom 2300 forint, a gazpacho és a csirkeleves alig drágább a padlizsán-előételnél.

Az italszortiment impozáns, a borlap több nemzetközi nagyságot integrál a minőségi helyi tételeken kívül. A töményitalok zöme szintén a felső szegmensből való. A nagyipari söröket is a jobbakból válogatták össze, s melléjük illesztették egy élvonalbeli helyi főzde, a Kutuma Dambla névre hallgató IPÁ-ját is.

A kiszolgálás kedves, udvarias, szolgálatkész.