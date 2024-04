Elképzelt tradíció – a Cintányéros borozó

Hamvas Béla „A bor filozófiája” című klasszikusának van pár gyakran citált része. Kezdve a mottótól, miszerint „végül is ketten maradnak, Isten és a bor” a „minden borban kis angyal lakik” kezdetű, költői szárnyalású passzuson keresztül a végszóig, miszerint „igyál s a többit majd hozza a bor”. A közismert idézetek közé tartozik az is, melyben az alföldi borok kapcsán a kocsmáról szól a szerző. „A SOLTVADKERTI duhajabb és hangosabb. (mint a CSENGŐDI - megjegyzés tőlem, BZSA). Egy-szólamú bor, korcsmabor, a hideg ételeket szereti, a kolbászt, a hagymát. Ivási ideje főként a késő ősz, amikor kint köd van, esik az eső és a sár feneketlen. A legjobb újborok közé tartozik. Azzal, hogy korcsmabor, nincs szándékomban lebecsülni. Sőt. A korcsma civilizációnknak egyik legfontosabb intézménye, sokkal fontosabb, mint például a parlament. Az egyik helyen a sebeket osztják, a másik helyen gyógyítják.”

Igen, a kocsma közösségteremtő és -megtartó létkeret, „a falu legfontosabb intézménye”, miként a megszámlálhatatlan díjat elnyert Móricz-Sabján Simon fotográfus rámutatott, hozzátéve, hogy: „a falusi embereknek a kocsma egy hihetetlen támasz, az utolsó közösségformáló tér, piszok fontos, és tisztán látom megszűnni.”

Mert bármily szomorú, a magyar kocsmavilág kihalófélben van, sorban zárnak be legendás helyek éppúgy, a nagyközönség számára ismeretlen, de helyi jelentőséggel bírók egységek. Leginkább a borozókra jár rá a rúd, a presszók, úgy amennyire még tartják magukat. Hol van már a Fiáth János utcai, vagy a Pozsonyi úti Móri borozó? Hát a Tabdi? Lassan annak is örülhetünk, ha csak a tartalom tűnik el név mögül, mint a mára alaposan összegraffitizett, Vittula-szerűen underground hangulatot árasztó Gerlóczy utcai Villány-Siklósi borozó esetében, mert az egység legalább még él.

Van néhány üdítő kivétel, mint a Falk Miksa utcai Tokaji, vagy a Fő utcán működő Mátrai borozó. Nemzeti kincsként kellene ügyelnünk rájuk. Ide sorolnám Pali bácsi borozóját is a Tartsay Vilmos utcából, mely melegkonyhás egység, akárcsak a Mátrai. Igencsak meglepődtem, amikor a minap betérve hozzájuk frissen, rendelésre sütött fasírtot kaptam, két darabot adnak 500 forintért, ami a menzákat megszégyenítően kedvező, a vendéget valósággal zavarba ejtő ár. S persze még sorolhatnánk további példákat, de a trend az, hogy kihal a kocsmák közönsége, a fiatalok inkább divatos szórakozóhelyekre vagy bárokba járnak, s így vendég nélkül maradva sorban zárnak be a hagyományos kocsmák.

Annál is örömtelibb, ha láthatunk olyanokat is, akik az árral szemben úsznak. Molnár Imre és felesége, Kemény Kata 2016-ban alapították meg a Cintányéros borozót, mely egy magával ragadó, egyedi hangulatú, lenyűgözően otthonos, szépen berendezett egység.

Sajtója alig van, két írást találtam róla a nyitás idejéből, ezekből megtudhatjuk, hogy a pár Svájcból költözött haza és minden spórolt pénzét ebbe a vállalkozásba fektetette. A számítás szerencsére bejött, a hely él és virul.

A Google Maps-en akadtam rájuk a Corvin negyed vonzáskörzetében keresve vendéglátó egységeket. A pozicionálás és a külső dizájn azt sugallja, mintha szépen felújított „régi motoros” kocsmával lenne dolgunk, de ez csak a látszat, a kibérelt ingatlanban korábban asztalosműhely, majd MDF pártiroda működött. Ez bizony egy „új hullámos” hely, patináját nem a kora adja, hanem a berendezési tárgyak, a székek, asztalok, régi plakátok és képek autenticitása. Mindehhez sokat hozzátesz a francia kávézókba illő zene is.

Alkalmam volt váltani pár mondatot Molnár Imrével, ami nem meglepő, állandóan ott vannak, ők ketten viszik a helyet, alkalmazottjuk nincs. Megtudhattam, hogy az a gondolat vezette, hogy megmutassa, milyen lenne ma egy borozó, ha nem lett volna kommunizmus.

Az eredmény ennél is jobbra sikeredett. Itt ugyanis minden tekintetben a minőségelv uralkodik, olyannyira, hogy a kommunizmus által nem sújtott országokban is a legjobbak közé tartozna az hely.

Már több ízben elmélkedtem e rovatban arról, hogy a tömegáruk és a multitermékek teljes száműzése egy vendéglátóipari egységből az értékek oltárán hozott anyagi áldozat. Minden okunk megvan feltételezni, hogy jóval nagyobb az a bevételkiesés, ami a kólát, vagy nagyipari sört óhajtók távolmaradásából adódik, mint a vélelmezett haszon, ami abból képződhet, hogy egyesek be sem lépnek olyan helyre, ahol multitermékeket is kínálnak.

Nem tudjuk, hogy élnek-e egyáltalán a minőségelvnek ennyire dogmatikus hívei, de ha vannak is ilyenek, számuk elenyésző. Minden esetre a Cintányéros olyan hely, ahol a nagyipar s különösen az agyonreklámozott multitermékek en bloc ajtón kívül maradnak. S ez mennyire jó!

Rákérdeztem arra is, hogy mely pincészetektől érkezik a fél évig keresett inox „cintányéros” pultban rejlő s onnan kimért bor. Azt a választ kaptam, hogy „műhelytitok”. Ez igencsak meglepett, mert egy minőségelvű hely mindig büszke a beszállítóira. De hát, ha nem, akkor nem, tudomásul kell venni az információmegtagadást, bár bevallom, most is berzenkedem ettől. Ezt a kis intermezzót leszámítva viszont csak jót mondhatok nemcsak a helyről, hanem a kiszolgálásról is.

A szerző felvétele

Nézzük az italválasztékot! A nem tudjuk ki által termelt, kedvező áron kínált balatonmelléki olaszrizling, villányi rosé és szekszárdi vörös cuvée mellett tartanak hat habzó, kilenc fehér és hét vörös palackos bort, melyeket a buborékosok és egy csendes tétel kivételével ki is mérnek decire, „büntetőfelár” nélkül.

A szerző felvétele

A szorzó a szaküzleti árhoz képest valamivel kettes felett van. Igen jó nevekkel találkozhatunk a sorban: Barcza (Somló), Büttner (Badacsony), Skrabski (Balatonfüred-Csopak), Posta (Szekszárd), hogy csak néhányat említsek.

Egy alkotóműhelytől egy bort válogattak be a szortimentbe, egyértelművé téve, hogy mennyire tudatos a szelekció.

A szerző felvétele

Figyelemre méltó a töményválaszték is. A Tolna vármegyei Kisvejkén működő Schmieder pálinkaház 14 gyümölcspárlata mellett a zirci Csetényi főzde s a Béres szőlőbirtok törkölypálinkáját kínálják többek között. Továbbá sörpárlatot, mely az Etyeki Czímeres pálinka és az Etyeki Sörmanufaktúra együttműködésének eredménye. Csapon utóbbiak Bohém Pilsenijét tartják, továbbá szintén tőlük öt palackos tételt.

A szerző felvétele

Whiskyk közül nem a single malt-okból válogattak, hanem két prémium Bourbont kínálnak. Skót whiskyjük egyáltalán nincs, a „One Bourbon, One Scotch, One Beer” című legendás blues nóta iránymutatását itt nem követhetjük. (De azért beillesztem ide a sok feldolgozást megélt dal John Lee Hooker által előadott változatát:)

Mindehhez klasszikus borkorcsolyákat kínálnak, kovászos kenyeret vajjal vagy olívaolajjal, olajbogyót, pisztáciát, pirított diót, hideg- s melegszendvicset, debreceni kolbászt molnárkában, tatárbiszfteket, rillette-t, hústálalt, sajttálat, grillezett sajtot és kolbászt.

A péksüteményeket s a kenyereket a remek Lisboa pékség szállítja nekik.