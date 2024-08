A Fekete Bárány-hálózat bevette a Napfény városát is

A Debrecenből induló Black Sheep-projekttel Gyulán találkoztam először, 2021 koranyarán, közvetlenül a Covid-korlátozások feloldása után. Akkor csak egy kávéra, frissen préselt narancslére, süteményre és fagylaltra ültem be hozzájuk, megnyert a hely első látásra. Pazar, saját pörkölésű kávé, kézműves sörök, jó sütik és fagylaltok, egyedi, megnyerő, ötletes dizájn, kifogástalan kiszolgálás, megfizethető, sok esetben kifejezetten kedvező árak – ez így a különböző szempontok igen jó együttállását jelenti.

Egy évre rá beterveztünk ide egy ebédet, akkor e rovatban is szó volt róluk. Időközben eljutottam az anyaegységbe, a debreceni Csapó utcába egy reggeli erejéig, remek bagelt és pogácsát kértem a kávé és a narancslé mellé, vettem egy kiváló kovászos kenyeret is. Nem sokra rá meglátogattam a pörkölőjük mellett nyitott aprócska, de annál szeretnivalóbb kávézójukat is. Kétség nem fért hozzá, hogy ha további terjeszkedésüknek hírét veszem, akkor az új lokációban is meglátogatom őket. Így is lett.

A Cédrus-ligeti Emmarozst kerestem a térképen, amikor azt vettem észre, hogy a szomszédságában „Fekete Bárány” néven működik egy némiképp hasonló profilú hely. Rövid világhálós kutakodás után kiderült, hogy ez a Black Sheep mini-hálózat legújabb, franchise rendszerben működő egysége, mely 2024. június 26-án nyitott. Magyarul még jobban cseng e név nemzedékem számára, hisz a kommunista kultúrpolitika által diszkriminált „Fekete Bárányok”, a P. Mobil, a Beatrice és a Hobo Blues Band meghatározó, ízlés- és szemléletformáló zenekarok voltak kamaszkorunkban, amikor az ember rácsodálkozik a világra és legreceptívebb minden szempontból.

Fotó: A szerző felvétele

A dizájn itt is remek, a gyulai és a debreceni kávézók látványelemei köszönnek vissza. A cég ikonikus figurája, Bárány Béla a pult mögül is ránk néz, megtaláljuk szuperhős jelmezekben a falakra erősített berámázott képeken, kicsinyített képei láthatók a mosdó ajtaján „Kos” és „Jerke” felirattal, de Rózsa Sándorként is elmondja a közönségnek azt az alapigazságot, hogy „ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, minden úgy lösz, ahogy lönni köll”. Az asztalokon sajnos művirág díszlik. Vasból és fából ácsolt esztétikus polcokon szépen elrendezett üvegekben csodálhatjuk meg a legkülönbözőbb országok kávéit.

Reggelire és ebédre szánt „brunch”-fogásokat 8.00 és 14.00 óra között szolgálnak fel. Kínálnak e rovatban többek között Egg Benedict-variációkat, töltött bundáskenyeret, debreceni „páratlan páros” kolbászt a Kövér tanyáról, izgalmas toastokat kovászos kenyérből például lazaccal vagy guacamole-val, angol és amerikai reggelit, sós és édes gofrit.

11.30-tól 19.45-ig rendelhetünk salátákat, burgereket, pasta-kat, nápolyi pizzákat és kávézóba illő, zömmel nemzetközinek mondható, korrekt minőségű süteményeket a pisztáciás sajttortától a brownie-n át a narancsos répatortáig.

Az italkínálat gerincét a saját pörköltésű prémium alapanyagból főzött kávéspecialitások képezik, de kínálnak minőségi üdítőket, továbbá remek söröket is a Szent Andrástól főzdétől. Még arra is gondjuk volt, hogy ne valamilyen kommersz alkoholmentes tételt tartsanak a sofőrök számára, hanem beválogatták a szortimentbe a Majdnem Mangós Ipát is az említett főzdétől.

A kiszolgálás udvarias, de lehetne motiváltabb, szívélyesebb.

Szerettünk volna a reggeli- illetve brunch-rovatból választani, de 14 óra után erre már nem volt lehetőség, holott legalább az üvegfalakon s beltérben is hirdetett debreceni páratlan párost adhatnák egész nap. Rendeltünk végül egy gyros 2. 0-t, aminek fő eleme nyársra húzott, vaslapon sült csirkecomb volt.

Fotó: A szerző felvétele

Merész vállalkozás ez, igencsak vigyázni kell a csirkével, hogy véletlenül se legyen nyers a nyárs mellett a hús, itt-ott ez bizony kétségesnek tűnt a mi esetünkben is. Adtak mellé helyben sült remek pitát, kifejezetten jól sikerült sült burgonyát, korrekt tzatzikit és ízletes vegyes salátát levélegyvelegből, koktélparadicsomból és lilahagymából. Összességében megnyert minket ez a kompozíció.

A szépen tálalt tatár-beefsteak nem nőtt fel a hely szintjéhez, a húst nem vagdosták, hanem darálták, majd markáns köményes ízesítést adtak neki, kolbásztöltelékre emlékeztetett a karaktere. Nem volt élvezhetetlen, sőt, jobb volt egy átlagos, retró-tatárnál, de egy kapris, zöldfűszeres mediterrán variánsnak jobban örvendtünk volna.

Fotó: A szerző felvétele

A házi krémes ízletesnek bizonyult, méltó darabja volt műfajnak. Kóstoltunk háromféle fagyit is, egy retro puncsot, egy pisztáciát és egy bazsalikomos málnát, ezek csúcsminőséget képviseltek, akárcsak a kávé.

Az összélményünk ezúttal is remek volt a tatár-okozta enyhe csalódás dacára, örömmel térnénk vissza megkóstolni az eredetileg kiválasztott két fogást, a debreceni páratlant s az avokádós toastot.

***

Elérhetőségek:

Fekete Bárány kávéház és konyha

Szeged, Cédrus liget lakópark, Bakay Nándor u 24., G épület, földszint

Telefonszám: +36 30 370 7404

Honlap: https://black-sheep.hu/kavezok/kavehaz-es-konyha-szeged/

E-mail-cím: [email protected]

