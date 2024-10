Az Országház bora

A szíriai és libanoni keresztények évtizedes zavargásokat vészeltek át, hogy továbbra is folytathassák azt a tevékenységet, ami a legszenvedélyesebb számukra – azaz bort készítsenek. A véres konfliktusok és a gyakori iszlám szélsőséges inváziók ellenére a háború sújtotta Szíriában és Libanonban vannak olyan családok és közösségek, akik továbbra is eltökéltek, és nem tágítanak, tűrnek, hogy megőrizzék őseik hagyományát. Az ezekben az országokban működő butikborászatokat főként keresztények vezetik, akik évtizedeken át szenvedtek, állandó fenyegetés mellett éltek és tették a dolgukat. Mi pedig itt vagyunk Európa közepén – no nem épp békében – de konszolidált körülmények között és magunk megyünk a vágóhídra. Sajnos én ezt nem értem bár lehet, ez esetben jobb a tudatlanság ködös homályában nyalogatni sebeinket. Félek tőle, hogy az igazság még annyira sem tetszene, mint a közeg, amiben mindezt megéljük.

***

Etyeki Kúria Pinot noir válogatás 2019

A válogatás pinot noir borok hosszadalmas és nem olcsó hordószelekció során kapják meg azt a tárolóedényt, amiben a legjobb formát futják majd. Mivel a jó sorsom megengedte, hogy kezdetektől fogva kóstoljam a ház pinot-it, bátran állíthatom, hogy érlelhetőségben és eleganciában is igen előkelő helyen állnak a hazai kínálatban. Komplexitása és koncentrációja jóval nagyobb, mint az átlag nem válogatás tételeknél. Mély és buja aromatikája finoman meszes háttérrel egészíti ki a gazdag gyümölcsösséget. Még évekig érlelhető.

Jakab Péter Pinot noir 2019 francia hordós

Keletkezése idején a Káli-medencében termett pinot noir szőlőt hat különféle hordóban érlelte. Volt szerencsém mindegyiket megkóstolni, majd a házasított változatot is. Most több éves kihagyás után újra elém került egy palack a magyar a francia és a kettő házasítását tartalmazó pinot noirból is. Nagyon emlékszem még a telepítés idejére, annak idején Gál Tibor és Szeremley Huba vásárolta meg a területet Kővágóőrs határában. Pazar volt első látásra, akárcsak a borok néhány év érlelést követően. Elegancia és finesz minden mértékben. Dérlepte csipkebogyó illata és íze keveredik finoman sós jegyekkel. Puha tapintás és valódi komplexitás. Köszönet érte!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)